El Cebé da un golpe en la mesa para cubrir sus carencias con Jordan Davis, ex del UCAM

Rubén Serrano Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:27 Comenta Compartir

El Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB al fin tiene un líder de orquesta para intentar cubrir las numerosas carencias de su juego. La directiva de David Ayala anunció ayer que ese gran agujero que tiene al equipo con seis derrotas seguidas las pretende enmendar con Jordan Davis, un perfil sobradamente conocido en la élite del baloncesto español por su pasado en el UCAM Murcia, en el Breogán y en el Manresa. El americano con pasaporte azerí destaca por su polivalencia, al desenvolverse tanto en la posición de base como en la de escolta.

El club albinegro llevaba semanas tratando de encontrar al perfil adecuado para un puesto especialmente huérfano en la plantilla. El Cebé Cartagena fracasó estrepitosamente en su apuesta por Sebastian Thomas, las partes rompieron el contrato a las primeras de cambio y desde entonces en ese rol tan capital para un equipo solo está Alberto Martín. También el finlandés Teemu Suokas, si bien su rendimiento está bastante lejos de lo esperado en Primera FEB.

De este modo, al equipo de Félix Alonso no le ha quedado más remedio que bucear en el mercado de agentes libres, abrir la cartera y dar un golpe en la mesa con el fichaje de Jordan Davis. El jugador natural de Las Vegas, de 28 años, no compite desde mayo y en todo este tiempo se ha ejercitado por su cuenta en Phoenix. El currículum de este base y escolta está fuera de discusión, pues contabiliza tres etapas diferentes en la ACB con el Manresa, el Breogán y el UCAM Murcia, esta última durante tres temporadas. Allí no terminó bien con Sito Alonso y protagonizó algunos plantes, encontronazos y malos gestos.

El jugador llega antes del jueves y formará parte de la expedición del sábado a Zamora, escenario del ascenso en abril de 2024

A nivel internacional también tiene experiencia en las primeras categorías del baloncesto en Alemania (Rasta Vechta), Grecia (Promitheas Patras), Israel (Hapoel Tel Aviv), Kosovo (Sigal Prishtina) y Francia (Blois). Sin embargo, la inestabilidad ha marcado las últimas etapas deportivas de Davis. Solo la temporada pasada vistió hasta cinco camisetas diferentes: empezó el curso en el Breogán de la ACB hasta ser rescindido tras 7 partidos; al mes de aterrizar, ejecutó la cláusula liberatoria para marcharse del Menorca; y luego terminó en Grecia, Kosovo y Francia.

En Primera FEB la experiencia se limita a las cuatro jornadas disputadas con el Menorca. Allí destacó por encima de los demás con 26 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias de media. Al Cebé llega para aportar físico, liderazgo, orden y también lanzamiento exterior. Davis llegará al Palacio de los Deportes antes del jueves y podrá ser convocado por Félix Alonso para jugar el sábado a las 20.15 horas contra el Zamora. Los albinegros, en horas bajas, regresan al escenario donde se produjo el ascenso a Primera FEB en abril de 2024: el pabellón Ángel Nieto.