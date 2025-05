El Cebé será equipo de 'playoff' si gana al Oviedo

El Palacio de los Deportes se viste esta noche de gala para albergar el partido más importante de la historia reciente de un equipo de ... baloncesto en Cartagena. Si el Odilo FC Cartagena CB gana, matemáticamente jugará la fase de ascenso a la ACB, la máxima categoría de este deporte donde compiten los gigantes Real Madrid y Barcelona. Un sueño que está a punto de hacerse realidad.

El objetivo está ya prácticamente hecho. Los albinegros son séptimos clasificados con quince victorias a falta de solo dos jornadas y por detrás el Alicante, el Ourense, el Zamora y el Oviedo, rival hoy, están con trece. Si el equipo de Jordi Juste gana a los asturianos, matemáticamente tendrá su plaza de 'playoff' más que garantizada y el partido de la próxima semana en Cantabria, que cierra la liga regular, será absolutamente intrascendente.

Si se dan los resultados adecuados en esta jornada, incluso, no sería necesario ni el triunfo del Cebé. Pero los albinegros no quieren depender de terceros y esta noche, con invitaciones gratis para el público, tratarán de certificarlo por sí mismos. «Nos hemos ganado estar en disposición de conseguir una plaza de 'playoff'. Tendremos los pies en el suelo, jugaremos al baloncesto y que no se impongan la emoción ni el corazón», dijo Jordi Juste. Esta noche, la historia espera al Cebé en el Palacio.