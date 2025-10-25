La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Miguel Ayesa. Caesa
Baloncesto

El Caesa firma al escolta Miguel Ayesa antes de su compromiso en Menorca

Jesús Fernández

Sábado, 25 de octubre 2025, 11:17

El Caesa Cartagena quiere levantar el vuelto tras la eliminación copera de este pasado martes contra el Ourense. Este sábado a las 19.30 horas tiene la oportunidad de redimirse frente al Bàsquet Menorca, un conjunto que solo suma una victoria en su casillero, pero que ya se ha enfrentado a los dos cocos de liga: Leyma Coruña y Estudiantes. El otro compromiso lo perdió de un punto frente al Bahía de San Agustín. Mientras que su triunfo llegó en el estreno liguero ante Obradoiro.

Félix Alonso dio en rueda de prensa las tres claves fundamentales para que su equipo sume el primer triunfo a domicilio: pérdidas, rebotes y proteger el perímetro. La falta de contundencia con la posesión del balón lastró a los cartageneros en el duelo copero. Además, se enfrentan al mejor equipo reboteador de la liga, por lo que cerrar esta vía de recuperación del esférico es fundamental para acercar el triunfo. Por último, destacó la importancia de incomodar y no dejar tirar con facilidad a los triplistas rivales como son Littleson o Jaume Lobo.

Cara nueva

La grave lesión de rodilla de Marc Martí provocó que el Caesa explorara el mercado en busca de soluciones. Y al final no llegó un 4, sino un 2. El madrileño Miguel Ayesa ya está disponible para el técnico y podría tener minutos hoy mismo ante el Menorca. El escolta, criado enEstados Unidos, viene de promediar 6,1 puntos en Segunda FEB con el Clavijo logroñés. Ahora da un salto de calidad competitiva e intentará ayudar a su equipo a lograr la primera victoria como visitante y, a largo plazo, a ser importante en una rotación que es algo escasa.

Ayesa, madrileño de 25 años, estuvo cinco cursos en el baloncesto universitario estadounidense, entre 2019 y 2024, concretamente en la Universidad de William and Mary Tribe -cuatro campañas- y en la USC Upstate Spartans -una más, la última de su formación académica superior-. Mide 1,93, llegó a ser internacional sub-18 con España y disputó un Campeonato de Europa de la categoría con el combinado nacional. Se trasladó siendo un niño a Miami junto a su familia y en el país norteamericano desarrolló su formación y la mayor parte de su carrera.

