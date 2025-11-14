El Caesa Cartagena recibe al Obradoiro, el equipo que más balones roba

El Caesa tiene una nueva oportunidad de redimirse y conseguir una victoria más de un mes después. Recibirá este sábado a las 19.00 horas ... al Obradoiro, uno de los candidatos al ascenso y que llega al Palacio de los Deportes de Cartagena con una racha de cinco triunfos consecutivos en la Primera FEB.

El reto es mayúsculo para el Cebé. Sacar algo positivo contra los gallegos significa corregir uno de los errores que arrastran durante todo el año: las pérdidas. Los albinegros son los líderes de la competición en esta estadística negativa y, por si fuera poco, tendrán que paliarla ante el combinado que más balones roba. Tiene que ser el primer punto a mejorar de un equipo que concede muchos puntos fáciles y contra Obradoiro le puede costar otra paliza en el marcador.

Félix Alonso, que se enfrenta a su exequipo, se ha centrado en mejorar la gestión de la frustración cuando las cosas no salen y «da la sensación muchas veces de que es falta de ganas y vemos cómo entrena el equipo y eso no es así. Hay veces que vemos que no podemos y eso se transforma en una frustración que nos lleva a la sensación de indolencia. Entonces, tenemos que ser capaces de controlar mucho mejor los errores que cometemos. Para evitar que esa frustración aparezca», admitió el míster albinegro en la rueda de prensa previa.

Bloqueo y continuación

La mayor virtud ofensiva del Monbus Obradoiro en ataque es su juego en el 'pick and roll' (bloqueo y continuación) con un nombre clave en esa estrategia como es Barcello, máximo anotador del combinado gallego con 14,3 puntos por partido. Su mejor aliado en esa situación es el pívot Dos Anjos, con sus 2,18 metros de altura, que aprovecha muy bien en esas situaciones de bloqueo a su defensor.

Barcello también tiene muy buena puntería desde el tiro exterior con 38% de acierto, un porcentaje que se vería acrecentado si el Cebé no empieza a subir su intensidad defensiva para complicar esos tiros de sus rivales. La temporada pasada, el estadounidense tiró por encima del 50% en lanzamiento de tres. El Cebé Cartagena, que sigue buscando un base, necesita dar su mejor versión para ganar hoy.