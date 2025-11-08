El Caesa Cartagena se lleva otro duro correctivo y es el quinto seguido

El Pazo de Paco Paz volvió a ser un infausto recuerdo para el Caesa. Se volvió a repetir lo de la Copa y los de ... Félix Alonso se vuelven de Galicia con otra derrota, la quinta consecutiva. Empezó el partido con muchos altibajos. Al buen inicio de los ourensanos, donde pusieron el +6 en tres minutos, le siguió un parcial de cinco puntos albinegros para colocarse a un punto. Ya daba la sensación de que habían corregido sus posesiones e iban a empezar a competir. Pero de nuevo el Ourense cogió carrerilla y antes de que acabase el primer cuarto ya iban otra vez nueve arriba.

Ya lo dijo Félix Alonso, que la losa más grande que tenían que quitarse era la de mejorar la fase ofensiva, y así lo demostró su equipo en los diez minutos iniciales. Además, el Ourense castigaba cada pérdida y cada posesión en la que no anotaban.

Ourense: Smith (9), Kalscheur (9), McDonnell (10), Lisboa (28) y Gill (4). También jugaron Okanu (4), Isaac (4), Martín Fdez (11), Huguet (2), Saraiva (0), Iglesias (5) y Jürgens (5). 91 - 65 Caesa: Garuba (0),Martín (6), Faverani (15), Svejcar (13) y Kelly (6). También jugaron Suokas (0), Rivera (0), Ayesa (0), Robinson (4) y Harguindey (12). Parciales: 24-15, 25-20, 24-22 y 18-8.

Árbitros: Morales, Domingo y Murillo.

Incidencias: Unos 3.000 espectadores en el Pazo de Paco Paz.

En la reanudación pillaron relajados a los de Moncho y llegaron a ponerse a un triple de distancia. Los triples de Harguindey y los cinco puntos de Martín daban esperanzas a los visitantes antes de que volviese a la pista Lisboa para dinamitarlo todo.

Un auténtico francotirador

El portugués estaba desatado y cada vez que se levantaba, acababa enchufando una canasta. Se fue al descanso con 17 puntos, con un 100% de acierto en tiros de 2 y con un 60% en el triple. Un parcial de 12-0 volvió a abrir brecha antes del ecuador y solo Harguindey daba la cara para intentar que la derrota no acabase en bochorno. La diferencia entre un combinado y otro se estaba dando en la diferencia de las pérdidas. Mientras Ourense había cometido seis, el Cebé llevaba once y ningún punto al contraataque por los trece de los gallegos. Estaba siendo la pesa que tumbaba la balanza a favor de los de Ourense.

Félix Alonso seguro que la imagen que quiere ver de su equipo se parezca a lo que se vio en el tercer periodo en el Pazo. Su equipo lo dio todo por intentar cambiar el dominador del marcador y volverse a casa con la victoria, pero el Ourense no dio su brazo a torcer. Cómo no, guiados por la puntería de Lisboa, que seguía intratable. En el Caesa apareció la figura de Svejcar, que sumó ocho puntos, y estuvo flanqueado por Harguindey y Faverani. Redujeron las pérdidas y frenaron de esa manera los puntos en transición. Aun así, los de Moncho López se apuntaron el penúltimo parcial también y afrontaban el último tramo con un +16 en el marcador. Una distancia que solo un milagro era capaz de reducir.

La buena imagen que dieron los cartageneros en el tercer cuarto la echaron por tierra. Se dejaron ir de una manera desmesurada y solo anotaron 8 puntos en el último parcial. El Ourense se ensañó con un Caesa que ya estaba muerto y no dudó en dejarles de recuerdo de su visita una paliza que acabó con 26 puntos de ventaja.