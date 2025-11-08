La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Faverani intenta taponar la bandeja de Kalscheur. Caesa Cartagena

El Caesa Cartagena se lleva otro duro correctivo y es el quinto seguido

Los cartageneros no levantan el vuelo y están en un espiral negativa que el Ourense se encargó de ampliar sin ningún tipo de reparo

Jesús Fernández

Jesús Fernández

Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:11

El Pazo de Paco Paz volvió a ser un infausto recuerdo para el Caesa. Se volvió a repetir lo de la Copa y los de ... Félix Alonso se vuelven de Galicia con otra derrota, la quinta consecutiva. Empezó el partido con muchos altibajos. Al buen inicio de los ourensanos, donde pusieron el +6 en tres minutos, le siguió un parcial de cinco puntos albinegros para colocarse a un punto. Ya daba la sensación de que habían corregido sus posesiones e iban a empezar a competir. Pero de nuevo el Ourense cogió carrerilla y antes de que acabase el primer cuarto ya iban otra vez nueve arriba.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

