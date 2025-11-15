La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Suokas bota ante el atosigamiento de Lundqvist. Pedro Martínez / AGM

El Caesa Cartagena se frustra ante un implacable Obradoiro

Los albinegros cometieron los mismos errores de siempre y no pudieron competir de tú a tú contra el sólido combinado gallego

Jesús Fernández

Jesús Fernández

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:25

El Caesa está enfangado hasta los ejes; los albinegros lo intentan, pero su nivel sobre el parquet no les da para competir. A las malas ... defensas, a las segundas oportunidades y a las interminables pérdidas de balón, hay que añadirle que los porcentajes en el ataque no son buenos y, cuando la situación se va complicando, cada vez más se van aturullando por querer mejorar la dinámica y lo que hacen es empeorarlo. Esta será la «frustración» a la que se refería Félix Alonso en la previa del partido y que contra el Monbus Obradoiro tampoco han conseguido corregir. Sobre la superficie amaderada del Palacio de los Deportes de Cartagena se enfrentaron dos conjuntos que comparten competición, pero las distancias de nivel quedaron claras.

