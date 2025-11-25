El Caesa Cartagena anuncia por sorpresa la salida del pívot Amari Kelly

Jesús Fernández Martes, 25 de noviembre 2025, 20:21 Comenta Compartir

Faltaba el anuncio porque ya era un secreto a voces, incluso confirmado por Félix Alonso en rueda de prensa, que Sebastian Thomas había dejado de ser jugador del Caesa. Solo faltaba la oficialidad. Algo que llegó ayer. De hecho, llegó en su puesto Jordan Davis, que ya mostró contra el Zamora, pese a su imprecisión, que va a tener mucho peso en el juego del Cebé, donde asumirá muchos tiros.

La verdadera noticia del comunicado era que también rescindía contrato Amari Kelly, pívot estadounidense de 26 años que estaba en la dinámica grupal y jugó en Zamora el pasado sábado, donde hizo 8 puntos en 23 minutos. Kelly estaba siendo un jugador importante en la rotación de su entrenador en la posición de 5, donde ha promediado casi 20 minutos por partido y 7,2 puntos en los nueve encuentros ligueros.

Escasez de interiores

Veremos cómo se mueve por el mercado el Cebé, que necesita reforzar las posiciones interiores. Donde solo le quedan Idehen y Faverani como pívot, además de Doménech, en el puesto de 4. Veremos si ahora también aprovechan para cubrir el hueco que se quedó con la baja de Martí y que incomprensiblemente se rellenó con la incorporación de Ayesa, que no está teniendo peso en la rotación. La entidad tiene margen de maniobra, ya que las ventanas FIBA han obligado a parar la competición y, además, a los albinegros se les suma que tienen jornada de descanso liguero en el puente de diciembre. Así que su siguiente partido es el 14 de diciembre contra el Joventut Llucmajor, colista de la Primera Feb.

El Cebé les deseó lo «mejor para su futuro, tanto en lo personal como en lo deportivo».

Temas

FC Cartagena CB