El Caesa Cartagena, ante el más difícil todavía en casa

Llega al Palacio de los Deportes de Cartagena el rival más temido por todos en el segundo escalón del baloncesto español. El Caesa recibe esta tarde (20.00 horas, LaLiga +) a un Movistar Estudiantes que es, seguramente, la mejor plantilla de la Primera FEB y el máximo aspirante al ascenso directo a la Liga Endesa. La historia y el enorme elenco de jugadores con el que cuenta el cuadro madrileño lo covierten en el rival a batir por todos y es hoy cuando a los de Félix Alonso les toca bailar con la más fea en casa, ante su gente.

«Nos visista un equipo histórico que tiene el mejor plantel de la categoría. Sabemos de la dificultad de la cita, pero también somos conscientes de que, con el apoyo de la afición, todo es posible», señaló el técnico albinegro ayer en la previa del encuentro.

El entrenador del Cebé tiene claro por dónde pasan las opciones de su equipo ante un contrincante de la magnitud de Estudiantes. «Debemos corregir cuanto antes las pérdidas de balones. No podemos ser el equipo de la liga que más veces pierde la bola», apostilló Félix Alonso, que confía en que los suyos corrijan errores para pelear contra un gigante y llegar con opciones de victoria al final del partido.

La cita llega en el peor momento de la temporada para el equipo cartagenero. Dos derrotas seguidas en liga y una en Copa han metido al Cebé en una crisis de resultados de la que debe salir cuanto antes para no verse cerca de las posiciones de descenso. Enfrente, en el parqué, estará un Estudiantes que viene de perder en su casa ante el Obradoiro. Queda por ver si llegan enrabietados o inmersos en dudas.

