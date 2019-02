Copa del Rey 2019 Así funciona el Instant Replay, el VAR del baloncesto La juagda de la polémica que fue revisada por el Istant Replay. / EP La tecnología fue utilizada de forma correcta en la final de la Copa del Rey, según la normativa de la ACB JAVIER VARELA Madrid Lunes, 18 febrero 2019, 12:37

La final de la Copa del Rey de baloncesto, que terminó ganado el Barcelona al Real Madrid, tuvo tres protagonistas por encima de los jugadores y entrenadores: los tres árbitros. Juan Carlos García González como colegiado principal y Miguel Ángel Pérez Pérez y Benjamín Jiménez completaron el trío arbitral que acaparó todo el protagonismo de un partido que ha dado mucho de qué hablar. El partido transcurrió con bastante normalidad hasta los últimos once segundos de la prórroga. Hasta entonces, ni los jugadores, ni los entrenadores de ambos equipos, Pablo Laso y Svetislav Pesic, habían sobrepasado el límite de las protestas.

Pero entonces llegó la primera jugada polémica que provocó un carrusel de situaciones extrañas y errores que dieron al traste con todo lo que había ocurrido hasta ese momento. Chris Singleton se dirigía en solitario hacia el aro rival, tras el saque de fondo de Tomic, y cuando iba a machacar la canasta y poner a su equipo 90-94 a falta de 11 segundos para el final Anthony Randolph le golpeó con su codo en la cabeza. Todo el mundo vio la falta menos los árbitros, que dejaron seguir. Deberían haber castigado la acción del madridista con falta antideportiva, lo que hubiera supuesto dos tiros libres para el ala-pívot y posesión para el equipo azulgrana.

Si la jugada fue tan clara, ¿por qué no la vieron repetida en el instant replay? En ese caso no puede utilizarse, puesto que los árbitros, al no ver falta, no pararon el partido. Así de sencillo, como injusto. Como la jugada siguió –con Pesic dentro de la pista protestando la falta a Singleton –debería haber sido castigado con técnica- Jayce Carroll recupera el rebote y anota recibiendo además falta personal. El partido se paró pero los árbitros no pueden volver atrás y revisar la falta a Singleton. La jugada que sí revisaron con el Instant Replay fue el tapón o rebote de Ranbdolph a Ante Tomic en la jugada que decidió la final. Como los árbitros habían parado el partido por esa acción, sí pudieron revisar las imágenes y tomar una decisión.

Cambio de normativa del Instant Replay

Al comienzo de esta temporada, la ACB pudo en marcha una nueva normativa de Instant Replay ampliando de forma relevante las situaciones revisables y modificando el protocolo de actuación en todos los partidos de la competición, así como en la Supercopa Endesa y en la Copa del Rey. Entre las novedades implementadas destaca la posibilidad de que cada entrenador solicite la revisión de una jugada por partido, siempre y cuando ésta se encuentre entre las situaciones comprobables. Si con su solicitud de Instant Replay se modifica la decisión inicial de los colegiados, dispondrá de un segundo 'challenge'. Si no, lo perderá. Algo similar a lo que ocurre en el tenis con el 'ojo de halcón'.

Entre las nuevas situaciones revisables destacan la posibilidad de chequear en cualquier momento del partido si un contacto sancionado es falta normal o antideportiva, identificar los participantes en un enfrentamiento o verificar si un tapón sancionado como ilegal lo es. Asimismo, se amplía a todo el partido de la posibilidad de revisar si una canasta ha sido convertida fuera o dentro de los 24 segundos de posesión.

En cualquier momento del partido

- Los entrenadores podrán solicitar a los árbitros la revisión de una acción durante el partido, siempre dentro de los supuestos completados por el Instant Replay. En caso de que el visionado producto de su solicitud provoque un cambio en la decisión arbitral, el técnico podrá solicitar un nuevo 'challenge' en otro momento del partido (máximo dos opciones), mientras que si la revisión del IRS ratifica la decisión arbitral ya no dispondrá de más solicitudes de revisión.

- En el momento en que los árbitros sancionen un contacto, podrán acudir al Instant Replay para determinar si se trata de una falta normal o de una falta antideportiva.

- Se amplía a todo el partido la posibilidad de verificar si una canasta convertida se realizó dentro de la posesión de 24 segundos.

- En caso de que se produzca una falta cometida en un lugar del campo distinto al que se encuentra el balón, ahora se podrá acudir al Instant Replay en cualquier momento del partido (anteriormente, solo en los dos últimos minutos de partido) para verificar si la falta se cometió previamente a un lanzamiento a canasta convertido.

- Los árbitros podrán comprobar si una falta sancionada aproximadamente al mismo tiempo que la señal de final de posesión se cometió antes o después de la violación.

- Más allá de comprobar qué jugadores sustitutos y otros miembros del banquillo participan en una situación de enfrentamiento, también se podrá acudir al Instant Replay para identificar las responsabilidades de los jugadores enfrentados en una tangana. Solo se podrá revisar lo sucedido a partir del momento en el que el juego esté parado, quedando excluido de la revisión todo lo acontecido durante el juego.

- En el momento de sancionar una falta, los árbitros podrán verificar si el jugador que la recibe estaba realizando un lanzamiento de dos o tres puntos. En este caso, se revisará al momento si la acción era de 2 ó 3 puntos para conceder los tiros libres correspondientes.

- Cuando un atacante comete falta en acción de tiro, se podrá verificar si el balón ha salido de sus manos antes de contactar con el defensor.

- Los árbitros podrán hacer uso del Instant Replay cuando, en caso de sancionar una acción de tapón ilegal, alberguen dudas sobre su existencia. En caso de que el tapón ilegal no estuviera señalizado de forma correcta, se reanudará el juego por alternancia, con posesión de 24 segundos para el equipo defensor o de 14 segundos para el equipo atacante.

En los dos últimos minutos del cuarto periodo y periodos extras

- Existirá la posibilidad de comprobar si se ha producido una violación de fuera de banda o de fondo, siempre y cuando los árbitros la hayan sancionado previamente.

- Los árbitros podrán comprobar si se ha producido una violación de campo atrás, siempre y cuando ésta haya sido sancionada previamente.

En la jugada final de periodo y tiempo extra

- Los árbitros podrán comprobar si una falta se produjo antes o después del final del periodo, siempre y cuando ésta haya sido sancionada.

Protocolo de actuación

Más allá de las ampliaciones de las acciones revisables en el Instant Replay, también se han aprobado algunas modificaciones en el protocolo de actuación:

- El primer entrenador de cada equipo dispone de una opción para solicitar la revisión de una acción, en caso de que el árbitro principal decida no hacer uso del Instant Replay. Si, una vez revisada la situación, la decisión inicial se mantiene, el entrenador perderá la opción de solicitar una revisión para el resto del partido. En caso de que la decisión inicial sea modificada como consecuencia de su revisión en el Instant Replay, el entrenador dispondrá de la opción de una segunda solicitud (máximo dos) para el resto del encuentro.

- Al lado de cada banquillo se colocará una señal de color, azul si el entrenador todavía no ha solicitado su 'challenge', y blanco si lo ha hecho y ha acertado y goza por tanto de una segunda opción de revisión.

- Mientras se esté revisando una acción en el Instant Replay, los jugadores de ambos equipos deberán permanecer en el terreno de juego.

- En caso de que se revise una acción habiéndose solicitado un tiempo muerto, en primer lugar se procederá a la revisión del Instant Replay y, posteriormente, se concederá el tiempo muerto. El entrenador que haya solicitado el tiempo muerto podrá cancelarlo una vez hecha pública la decisión tras la revisión.

- En los casos en que el uso del Instant Replay se realice a la finalización del segundo periodo y sin que la decisión contemple la posibilidad de añadir tiempo al reloj de partido, no será necesario que ambos equipos permanezcan en pista, siendo suficiente con que esté presente un representante de cada equipo.