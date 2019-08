Baloncesto | Real Murcia El ambicioso Real Murcia pierde el papel de tapado Plantilla y técnicos del Real Murcia basket para la temporada 2019-20. / vicente vicéns / agm A pesar de rozar el ascenso el curso pasado, cuenta con hasta nueve caras nuevas, entre las que destacan jugadores contrastados como Aramburu, Norris y Orlov En la tercera temporada del equipo en LEB Plata repite el técnico Rafa Monclova con sustanciales cambios de jugadores EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA Murcia Miércoles, 28 agosto 2019, 02:49

Dicen que a la tercera va la vencida. En el Real Murcia no quieren obsesionarse con un ascenso del que muy cerca anduvieron la pasada campaña, pero tampoco esconden que es el objetivo final. No pueden, de hecho. Tras una temporada de debut en la que después de empezar como un tiro le costó tomar el puso a la categoría, y de una segunda en la que los resultados deportivos siempre estuvieron un peldaño por encima de lo marcado sobre el papel, no existen las medias tintas para la que va a ser la tercera temporada del Real Murcia en LEB Plata, el tercer escalón del baloncesto español.

A falta de que aterricen en Murcia algunos jugadores que quedan por llegar, y poder trabajar con la plantilla al completo, más de la mitad de los hombres de Rafa Monclova ya ha comenzado a sudar la gota gorda. La semana pasada pasaron los reconocimientos médicos y tuvieron sesiones de acondicionamiento físico.

Y, pese a que el equipo murciano se quedó a solo un punto de distancia del ascenso, pues perdió el último partido del 'playoff' por tres puntos en Almansa una semana después de ganar por dos al equipo manchego, en la plantilla murciana hay nueva revolución, y se cuentan hasta nueve caras nuevas. Los únicos tres jugadores que continúan de la pasada temporada son Frederik Nielsen -que llegó de la mano de Monclova desde Dinamarca-, Patrick Whelan y el murciano Juan José Coello, el único jugador que resiste de la primera temporada del club en LEB Plata y del grupo que ascendió procedente de EBA en el verano de 2017.

Caras familiares

Para esta tercera temporada de altos vuelos el Real Murcia no ha querido realizar muchas apuestas y ha entrado en el mercado buscando valores seguros. El primer fichaje de la dirección deportiva encabezada por Félix Laporta fue Jon Ander Aramburu, un clásico de la LEB Plata. El jugador nacional, que a sus casi 29 años encadena siete temporadas seguidas la categoría, es un elegante alero alto de 2,04 metros que alterna posiciones interiores con un juego ofensivo, eminentemente de cara al aro, dada su agilidad y habilidad para echar el balón al suelo, así como su excelente tiro de media y larga distancia, su mejor carta de presentación. Aramburu, que procede del Morón, ya sabe lo que es brillar en el Príncipe, pues hace dos temporadas, cuando jugaba en Ávila, endosó a los murcianos 29 puntos para 38 de valoración.

Otro que la afición murciana recordará es Andre Norris, séptimo máximo anotador de la conferencia Oeste la pasada campaña con 13,9 puntos por partido. Este alero americano es un prolífico anotador exterior con muchos recursos para fabricarse sus propios lanzamientos y, jugando la pasada temporada para el Estela Cantabria, anotó 15 y 21 puntos contra los de Monclova en la segunda fase. Aunque más recordados por las gradas del Príncipe seguramente sean los 17 tantos, la mayoría de ellos en la segunda parte, con los que hace dos temporadas asaltó el feudo murciano con el Agustinos.

Por dentro, quien pone su experiencia en la LEB Plata al servicio del Murcia es Vladimir Orlov, pívot de 2,09 y doble nacionalidad ucraniana y española, pues llegó siendo un niño a Sevilla y en su formación ha pasado por canteras ACB como la del Unicaja y el Betis. Jugador muy fuerte físicamente y de mucha presencia, es otra de las piezas de renombre que se ha adjudicado Félix Laporta, que también ha encontrado para su juego interior a un jugador de demostrado talento en Zamora y Azuqueca como Jeff Solarin.

Solo dos debutantes

Así, el Murcia forma una plantilla donde los únicos debutantes serán el jamaicano Clint Robinson, que viene de promediar un doble-doble por partido en Portugal, y el estadounidense Tommy Bolte, un base de 22 años y alma anotadora que en la segunda división de la NCAA se fue hasta los 28,5 puntos por partido y que llega para discutirle la titularidad a Nielsen.

Bolte no estará solo en lo que a juventud se refiere, pues el club pimentonero también ha incorporado a Guillermo Mulero, formado en la cantera del Real Madrid para pasar posteriormente dos años en Ávila, y Alfonso Ortiz, que llega cedido por el Obradoiro de la Liga Endesa.