Sito Alonso, durante su debut con la selección de Letonia. FIBA

Amargo estreno de Sito Alonso en el banquillo de la selección letona

El entrenador del UCAM debuta con derrota ante Países Bajos en Riga (78-86), mientras Izan Almansa vuelve a jugar este domingo con España

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:02

El debut del madrileño Sito Alonso como seleccionador de Letonia no fue el esperado. El combinado letón perdió en el Xiaomi Arena de Riga contra Países Bajos (78-86), en la primera jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2027. Más de 9.000 espectadores llenaron las gradas del principal pabellón de la capital letona para animar su selección, pero desde el primer minuto se le atragantró el partido al equipo local.

El entrenador del UCAM, que por vez primera en su carrera en los banquillos dirigirá a una selección durante las Ventanas FIBA, poco pudo hacer para que sus jugadores reaccionaran en un primer tiempo en el que acabaron 19 abajo. Mejeris, Klips y Lomazs tiraron del carro tras el descanso en una Letonia en la que el ex del UCAM Arturs Kurucs acabó con 8 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias, pero no fue suficiente para remontar. El próximo partido de Letonia, mañana en Viena frente a Austria.

Por su parte, el murciano Izan Almansa volverá a jugar este domingo con la selección española. Será en Tenerife frente a Georgia (19.45 horas), con el objetivo de sumar una segunda victoria en esta 'ventana'. El equipo de Chus Mateo hizo los deberes el jueves en Dinamarca, donde se impuso (64-74) en un choque en el que el murciano del Real Madrid aportó 4 minutos y 3 rebotes en 15 minutos de juego. El mejor en Copenhague fue Great Osobor, que juega en Alemania.

