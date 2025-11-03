Alberto Martín, único base del Caesa a la espera del sustituto de Sebastian Thomas

Francisco J. Moya Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:44 Comenta Compartir

Las alarmas han saltado en el Caesa FC Cartagena CB. Y no es solo porque las derrotas se suceden (cuatro seguidas, tres de ellas en Liga y una en Copa), sino porque la apuesta por remodelar profundamente la plantilla no ha salido que todos esperaban en el club. El nivel de los jugadores que llegaron el pasado verano está en entredicho y son muchos los que echan de menos el rendimiento de los Ugochukwu, Asier González, Rogers, Hermanson, Álex Jordá, Van Eick y compañía. Ellos, y el resto de sus compañeros, completaron la mejor temporada de la historia del baloncesto cartagenero, con Jordi Juste en el banquillo y el Palacio llenándose en la eliminatoria por el ascenso ante el Real Betis.

Aquello pasó a la historia, hubo que apretarse todavía más el cinturón tras el cambio de patrocinador y el club apostó por un técnico experimentado como Félix Alonso, sabiendo que venían curvas y que esta temporada había que bajar al barro y pelear por la permanencia en Primera FEB. Repetir la gesta de entrar en 'playoff' no está entre los objetivos de un equipo que, de momento, está muy lejos del que vimos la pasada campaña.

Buena prueba de ello es que el Caesa Cartagena es el conjunto que más balones pierde de los 17 de la categoría. Y tiene un evidente problema a la hora de circular la pelota y conseguir una buena organización del juego. Por eso, cinco jornadas han bastado para que el club corte al base que eligió en agosto para liderar al equipo, un Sebastian Thomas que llegaba avalado por sus buenos números en la NCAA pero que no se ha adaptado en ningún momento y ha ofrecido un rendimiento muy pobre. De hecho, Alonso lo dejó fuera de la convocatoria del encuentro del sábado ante el Estudiantes y ayer mismo resicindió su contrato con la entidad presidida por David Ayala.

El finlandés Suokas es más escolta que base, pero provisionalmente tendrá que ejercer de director de juego de los albinegros

Thomas, que venía de promediar 17 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias el curso pasado en la Universidad de Rhode Island, será sustituido por un base que conozca esta competición, no tenga que adaptarse y sea capaz de competir a buen nivel desde el primer momento. El Caesa lleva días buscando un perfil de estas características y hay alguna opción interesante en el mercado, pero con unas pretensiones económicas que el club cartagenero no puede asumir. De este modo, para la salida de este sábado a la pista de un Ourense que hace solo dos semanas tumbó al Caesa en la Copa, los de Félix Alonso disponen de un solo base, Alberto Martín. El madrileño, de 30 años, es de los pocos que se está salvando de la quema en este inicio de campaña. Mantiene el nivel que ofreció el año pasado, cuando compartía el puesto de base con Gerard Blat.

Ahora, mientras llega el relevo de Thomas, tendrá que hacerlo con el finlandés Teemu Suokas, un joven jugador que está viviendo su primera experiencia en el baloncesto español y tampoco está ofreciendo lo que se esperaba de él. Suokas es más '2' que '1', pero provisionalmente tendrá que ejercer de base.