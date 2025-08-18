La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Julián Calero, en el partido en Mendizorroza. EP

Amargo debut en Primera para los exalbinegros Pablo Cuñat y Julián Calero con el Levante

Julián Calero reconoció que tienen cosas que mejorar y, además, le hacen falta refuerzos en el centro del campo

Jesús Fernández

Lunes, 18 de agosto 2025, 02:00

Julián Calero, a sus 54 años, ha conseguido estrenarse como entrenador en la máxima categoría del fútbol. Se lo ha ganado a pulso. El técnico madrileño es un auténtico bregador, que nadie le ha regalado nada y dando pequeños pasos ha conseguido uno de sus objetivos. Esto no se va a quedar aquí, como viene acostumbrando, Calero ya tendrá en la mirilla otro desafía al que hincarle el diente y, con su perseverancia, seguro que lo hará.

En Cartagena, seguramente, sea el recuerdo reciente más bonito que tengan y algunos incluso pensarán que con él la historia del año pasado hubiera cambiado. La realidad es que consiguió ascender y ahora con los mayores no ha empezado bien.

Su visita a Mendizorroza le ha costado su primera derrota de una de las maneras más crueles. El murciano Toni Martínez metió en la jaula el primer disparo entre los tres palos que hizo.

El Levante no le dio la espalda al partido en uno de los campos más vibrantes, tras una mala segunda parte. El gol de Toljan dio algo de aire a los granotas pero Nico Tenaglia hizo justicia en el descuento para darle la victoria a los babazorros.

Julián Calero reconoció que tienen cosas que mejorar y, además, le hacen falta refuerzos en el centro del campo. «Nos faltan un par de piezas, pero todos tenemos que dar más. Acabas de llegar a Primera División. Tranquilidad porque vamos a seguir trabajando y a ser un equipo más complicado. Tenemos que hacer más. Esto acaba de empezar y seguiremos mejorando, seguro. Tenemos que encontrar el resultado que nos dé la sensación de haber aterrizado», comentó tras el estreno liguero.

El que fuera el portero del Efesé el año pasado, Pablo Cuñat, haciendo actuaciones de mucho mérito, ha recibido su merecida recompensa con su debut en Primera. El guardameta fue titular.

