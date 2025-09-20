La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alberto Martínez, el pasado mes de abril en Ibiza. RFEN

Alberto Martínez se retira mañana de la competición en casa

El olímpico cartagenero, de 27 años, dirá adiós rodeado de los suyos en la Travesía a Nado al Puerto, tras sufrir por una lesión en el hombro

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:31

El nadador cartagenero Alberto Martínez Murcia, olímpico en la modalidad de aguas abiertas, competirá mañana por última vez en su carrera deportiva. A sus 27 años y tras sufrir un auténtico calvario con una lesión de hombro que le ha lastrado en su rendimiento en las últimas temporadas, Alberto Martínez, apodado 'Maki', se retira. Y lo hará compitiendo en su ciudad, donde todo empezó.

Será, sin duda, el gran protagonista de la 32ª edición de la Travesía a Nado al Puerto de Cartagena, en la que debutó siendo un niño. Participarán 150 nadadores en las dos distancias programadas (800 metros para benjamines y alevines a partir de las 10.30 horas; y 3.000 metros para las demás categorías a continuación). La salida se dará desde el antiguo Club de Regatas de Cartagena y la meta estará ubicada en la Cola de Ballena del Puerto.

Alberto Martínez, que ha residido muchos años en Barcelona interno en el CAR de San Cugat, lo sacrificó todo para llegar a lo máximo en la disciplina de aguas abiertas. Y cumplió su sueño: fue campeón de España en varias ocasiones, estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio hace cuatro años (fue 18º en los 10 kilómetros) y su mejor resultado en un gran campeonato fue un séptimo puesto en el Mundial de 2019 en Gwangju (Corea del Sur) en la distancia de 25 kilómetros.

Su última competición a nivel internacional fue la prueba de la Copa del Mundo que tuvo lugar en Ibiza el pasado mes de abril. Rodeado de sus compañeros, equipo técnico y entrenadores, el cartagenero fue despedido de la élite internacional en los 3km Knock-Out Sprint de la Copa del Mundo disputada en Santa Eulària des Riu, donde finalizó en 13ª posición entre aplausos y abrazos. 'Maki' quiere ser policía en su 'nueva vida', la que empezará el lunes tras su último baile en casa.

