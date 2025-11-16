La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Xuso Jones y Ana Brito hacen reír a Murcia con el show en directo de 'Poco se habla'

Las entradas se agotaron en el Auditorio Víctor Villegas para arropar este domingo al influencer, cantante y presentador murciano

Natalia Benito

Natalia Benito

Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:25

Vestidos de amarillo y rodeados de velas y candelabros comenzaron Xuso Jones y Ana Brito su espectáculo 'Poco se habla! Bienvenidos a la secta', la gira nacional del exitoso podcast 'Poco se habla!', ganador de un premio Ondas en 2023 y de una Antena de Oro 2024. En esta ocasión, el Auditorio Víctor Villegas de Murcia fue el escenario que acogió, este domingo y con entradas agotadas, el directo de este podcast, que contó con la cantante Ruth Lorenzo como invitada.

El murciano Xuso Jones, que es un gran embajador de su Región, se ha metido al público nacional en el bolsillo gracias a su naturalidad y humor, especializado en chistes breves y juegos de palabras. El cantante, influencer y presentador del concurso 'Lo sabe, no lo sabe' (Cuatro) forma tándem en este podcast conversacional con Ana Brito, cómica e influencer que se hizo popular tras la pandemia gracias a 'El show de Briten', un espacio digital donde se ríe de las situaciones cotidianas.

