El Warm Up espera que más de 80.000 personas disfruten de su tercera edición

El Festival Warm Up Estrella de Levante afronta este año su «edición más grande». Así lo apuntó, en la presentación de la tercera entrega de este acontecimiento, su director, el murciano José Manuel Piñero, responsable de Producciones Baltimore. El evento, que arrancó ayer con las primeras actividades de su programación gratuita -se desarrollará en distintos puntos de la ciudad de Murcia a lo largo de toda la semana-, espera reunir en torno a su propuesta a más de 80.000 personas, el 70% de ellas de fuera de la Región, según precisó Piñero.

La cifra incluye a los asistentes al recinto murciano de La Fica, donde el viernes y el sábado próximos se celebrarán los principales conciertos, y por el que pasarán «28.000 personas cada día»; al público que aglutinará el programa de actividades gratuitas, «unas 18.000 personas»; y a los espectadores -«unos 8.000»- del concierto que la banda madrileña Izal ofrecerá este jueves -22.00 horas- en La Fica, según anunció Piñero. Aunque la actuación del grupo liderado por Mikel Izal no está incluida en la programación oficial del Warm Up Estrella de Levante, tiene como responsables a los organizadores del festival, y aprovecha la infraestructura del mismo.

Se trata por tanto, expresó Piñero, «de nuestra edición más grande. Hay más de 150 personas trabajando en el montaje del recinto, y a lo largo del fin de semana serán unas 900» las que, añadió, contribuyan al buen desarrollo de un evento que contará «con cinco escenarios en La Fica, catorce espacios en la ciudad y 150.000 vatios de sonido», según precisó el responsable de Producciones Baltimore.

Revulsivo turístico

Piñero estuvo acompañado en la presentación del festival por la consejera de Cultura, Miriam Guardiola; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pachecho; y el director de comunicación de Estrella de Levante, Yayo Delgado. Guardiola destacó «el revulsivo turístico» que supone «para la ciudad de Murcia y para la Región» la celebración de este evento, que tiene, dijo, un «impacto económico directo de cuatro millones de euros»; y además, «ofrece una programación de calidad que se extiende más allá de la música», en referencia a las actividades de moda, cine y arte que promueve el festival dentro de su programación gratuita, en la que, bajo el título 'Somos Murcia', también tienen cabida presentaciones de libros y conciertos para público infantil. Guardiola reseñó igualmente el apoyo al «talento murciano» que realiza el festival, incluyendo en su programa a bandas de la Región. En esta edición, la cita contará con los directos de Alondra Bentley, Claim, Marcelo Criminal, Crudo Pimento, Second o Perro, que actuará el jueves en la sala Rem a las 0.00 horas, entre otros.

El Warm Up, patrocinado por Estrella de Levante, con el apoyo de 'La Verdad' como medio colaborador, cuenta, informó Piñero, con un presupuesto de 2.300.000 euros, al que la Consejería de Cultura aporta este año 160.000 euros, unos 45.000 menos que en 2018, según el departamento que dirige Guardiola. Por su parte, el Ayuntamiento destina al festival «algo menos de 100.000 euros», afirmó el edil de Cultura de Murcia, Jesús Pacheco.

Para Piñero, «el Warm Up es un festival sostenible» del que el público «ya se siente parte». «Desde el primer día la apuesta por Murcia fue una gran apuesta. Pocos festivales pueden ser tan competitivos como este», señaló Piñero, quien adelantó que la presencia del ex guitarrista de Oasis Noel Gallagher el sábado en Murcia «va a ser impresionante». También confirmó que desde la organización de la cita se ha intentado que «todo el mundo encuentre en el cartel su pequeña hoja de ruta para doce o catorce 'shows' cada día», con una oferta variada que va desde «clásicos de los 80 a grupos más actuales».

El cartel del Warm Up Estrella de Levante, que junto con Gallagher este año encabezan Vetusta Morla, los irlandeses Two Door Cinema Club y los escoceses The Jesus and Mary Chain, incluye, entre otras, las actuaciones de 2ManyDJS, Amaia, Zahara, Roosevelt, Carolina Durante, Javiera Mena, Miss Caffeina, La Casa Azul, Teenage Fanclub y LA M.O.D.A.

Tanto abonos como entradas siguen todavía a la venta, aunque se espera que los primeros se agoten antes del jueves. Igualmente se prevé que se cuelgue el cartel de 'sold out' (vendido) en las entradas de día. Desde ayer, los asistentes que cuenten con su abono pueden recoger la pulsera que da acceso al recinto en Los Molinos del Río. Hoy podrán hacerlo de 17 a 21.30 horas; mañana de 11 a 20 horas; el jueves de 17 a 21.30 horas; y el viernes de 12 a 15 horas.

Citas con el cine y la música

La Filmoteca Regional, Los Molinos del Río, el Centro Párraga, el Teatro Circo Murcia y las salas Rem y Garage Beat Club serán algunos de los espacios que acogerán las actividades gratuitas que el festival desarrollará durante toda la semana en la ciudad. En el apartado de cine, por ejemplo, se proyectará hoy 'O espirito de Pucho Boedo', un documental de Louis Patiño sobre el grupo gallego Novedades Carminha; mañana, se podrá ver, con la música en directo de Seward, 'Blade Runner', de Ridley Scott; el jueves será el turno de 'Oasis: Supersonic', de Mat Whitecross; y el viernes, 'Camarón: Flamenco y revolución', de Alexis Morante. Otros títulos serán 'I used to be normal: a boyband fangirl story', de Jessica Leski, el sábado; y 'Yuli', de Icíar Bollaín, el domingo. Todas las cintas darán comienzo a las 20.30 horas, a excepción de la dirigida por Bollaín, que tendrá lugar a las 18.00 horas.

En el apartado musical, Lagartija Nick en Garaje Beat Club, esta noche; Guadalupe Plata, en el Teatro Circo Murcia, mañana; o La Tribu29, en la sala Revólver, el jueves, serán algunos de los artistas que actuarán esta semana dentro del programa del Warm Up. El sábado y el domingo la música volverá al centro de la ciudad con conciertos a partir de las 12.00 horas en las plazas del Romea y los Apóstoles y en el Jardín de la Fama, que protagonizarán, entre otros, Flamingo Tours, Cupido, Bigott, Antifan, Ayoho y Pepi Calzaslargas & La Banda Pirata.

La oferta de la cita se completa con la presentación del libro 'Mujeres del rock', de Anabel Vélez, mañana a las 19.00 horas en Discos Precolombino; un recital 'magicómico', al hilo del libro 'Aquelarre de Muñecas', de Ana Elena Pena, en La Yesería, el jueves a las 20.00 horas; y la exposición 'Contaminaciones', del videoartista Mieke Bal en el Centro Párraga de Murcia a partir del jueves a las 20.30 horas.