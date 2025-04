Víctor Martínez López: «Las redes actúan como herramientas de integración en el mundo de la discapacidad»

Optimista y gran comunicador, el presidente de Assido destaca el compromiso de la entidad por seguir dando respuesta a las expectativas crecientes de mayor inclusión, ... formación y posibilidades de autonomía personal de las personas con síndrome de Down.

1 Libro Milan Kundera | Tusquets Editores (1988) 'La inmortalidad'

«Milan Kundera es un autor que me encanta por su capacidad de partir de lo íntimo hasta construir una realidad filosófica, tratando grandes temas y aspectos casi metafísicos. He leído y releído 'La inmortalidad' varias veces en los últimos años. Soy un gran 'relector' y vuelvo a esos espacios de la mente en los que he encontrado cierta plenitud y satisfacción. Aunque eso me quita tiempo para nuevas lecturas, me hace mantener la sensación infantil de que puedes ver veinte veces la misma película sin cansarte. Conecto muy bien con la literatura de Kundera, al igual que con la de Paul Auster. Además, me encantan los experimentos metalingüísticos, tanto en la literatura como en el cine».

2 Canción Talking Heads | Speaking in tongues (1983) 'This Must Be the Place'

«Talking Heads, David Byrne, Brian Eno, David Bowie… me trasladan una sensación de modernidad superior a la de muchos otros artistas más contemporáneos. Esta canción, relativamente pausada, tiene la dosis de optimismo justa como para transmitirte buen rollo y ese punto de nostalgia necesaria para los momentos más melancólicos. Pienso en ella y sé que me representa a mí y a mi forma de ver la vida».

3 Película Norman Z. McLeod | Paramount Pictures (1932) 'Plumas de caballo'

«Soy muy marxista… de Groucho Marx. 'Una noche en la ópera' y 'Un día en las carreras' son prácticamente perfectas en su concepción como comedias, pero le tengo mucho cariño a 'Plumas de caballo', aun no teniendo esa perfección. Como iconoclastas que eran los hermanos Marx, en esta película se adentran en el mundo de las universidades norteamericanas y hay una canción que vehicula toda la cinta, 'Everyone says I love you', que interpretan todos los hermanos, incluido Zeppo, en algún momento. Una de las escenas más geniales e hilarantes es Groucho Marx tocando la guitarra, tumbado en una barca, mientras que la chica que le quiere engañar va remando. Mi otra película de cabecera es 'Matar un ruiseñor'. El personaje de Atticus Finch, que interpreta Gregory Peck, representa un arquetipo en todos los sentidos, un modelo como abogado, padre y persona, que se debe a su propia integridad, a ese compromiso por defender una causa que sabe que está perdida, porque es lo justo. Conecta conmigo, en tantísimos niveles, que verla me produce sensaciones muy complejas, también con ese personaje que es Boo Radley, interpretado por Robert Duvall: un chico del barrio al que todos temen un poco porque tiene una discapacidad».

4 Rincón Torre de la Horadada (Alicante) El mar

«No llamándome la atención la marinería, me gusta muchísimo estar cerca del mar. Por cultura y costumbre soy más de costa que de montaña. Mi refugio particular es la Torre de la Horadada, donde he veraneado y sigo veraneando. Es de esos lugares en los que mi cerebro entra en un estado de relajación y recarga de pilas instantáneo».

5 Red social Uso profesional | Assido | Más de 9.400 seguidores Facebook

«Parto de una experiencia profesional en la que me he dedicado a la comunicación y a la publicidad antes de la abogacía, y tengo formación reglada sobre marketing 'online' y redes sociales… Me gusta Facebook por la posibilidad de tematizar contenidos, que otras redes no ofrecen tanto, con la creación de páginas y grupos en torno a determinados intereses. En Assido utilizamos tanto Facebook como X, Instagram o LinkedIn, y se ha hecho un trabajo muy grande por convertir a la propia asociación en un emisor en redes con una audiencia importante, lo que nos sirve para que algunas acciones que desarrollamos tengan mayor repercusión. En el mundo de la discapacidad soy defensor de que las redes permiten ampliar conexiones, contactos y sinergias entre todos los implicados. Las redes sociales tienen sus luces y sus sombras, pero, en el caso de la militancia a favor de la integración de la discapacidad intelectual, le veo aspectos muy positivos. Antiguamente, en las familias de la discapacidad se vivía con mucha soledad; ahora, las redes conectan mucho más. También el acceso a las redes y a las nuevas tecnologías está ayudando a nuestros hijos e hijas con discapacidad intelectual a adquirir nuevas competencias que les permiten una mayor comunicación. Aunque sobre las redes hay un discurso fundamentalmente apocalíptico, yo, que soy un optimista, creo que hay muchas posibilidades de integración en estas herramientas».

6 Tapa Para tomar en la barra en Murcia Pulpo al horno

«El pulpo al horno, cuando están esas ventosas y esa piel un poquito crujientes, me parece una cosa sublime. A mí me gusta disfrutar de la cultura de la barra de bar, algo que hemos transmitido a nuestros hijos, que siempre han sido partícipes de nuestras salidas. Soy muy poco noctámbulo y disfruto saliendo al mediodía y de tardeo, porque me va mucho mejor para mis biorritmos. Recorrer estaciones por varios bares, apoyarme en la barra y acabar comiendo a base de tapeo, es de mis planes favoritos. No soy excesivamente parroquiano de sitios concretos, pero están a otro nivel el vermú granizado del Luis de Rosario y el atún de ijada que preparan en La Viuda».

7 Serie Gene Roddenberry | NBC (1966) 'Star Trek'

«Me gusta mucho la ciencia ficción y concretamente 'Star Trek', como serie y como saga cinematográfica. Me encanta esa filosofía que avanza que todo tiene solución y puede salir bien, en la que el futuro es un lugar en el que la gente va a ser capaz de ponerse de acuerdo, incluso aquellos que anteriormente fueron enemigos. Es un canto al humanismo que me parece fascinante. Spock es el personaje de referencia, con ese estoicismo que representa. Tiene una frase que dice: «El bienestar de la mayoría supera al bienestar de la minoría. O de uno solo». Si eso no representa lo que hacemos…».