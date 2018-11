'El viajero', con versos de Machado, inicia gira en el Nuevo Teatro Circo Ginés Sánchez Costa, a la derecha, protagonista del montaje. / CEDIDA La obra dirigida por el dramaturgo cartagenero Ginés Sánchez Costa es un canto de amor basado en textos del autor de 'Campos de Castilla' LA VERDAD MURCIA Martes, 6 noviembre 2018, 02:44

El Nuevo Teatro Circo de Cartagena acoge el próximo sábado, a las 21.30 horas, el estreno absoluto de 'El viajero', obra dirigida por el cartagenero Ginés Sánchez Costa. Es «un canto de amor y esperanza sobre textos de Antonio Machado» que inicia en Cartagena su gira internacional. El espectáculo está producido por Meditea Teatro y Canal de Creación, y no es un biopic de la obra y vida del poeta Antonio Machado, sino una revisión de sus versos desde nuestra sociedad actual.

Según el director, «es un punto de reflexión que busca el lado positivo de las adversidades tal y como hizo el poeta a lo largo de su vida». Así lo refleja Machado en la carta que remitió a Juan Ramón Jiménez en 1912: «Cuando perdí a mi mujer pensé pegarme un tiro. El éxito de mi libro me salvó, y no por vanidad, ¡bien lo sabe Dios!, sino porque pensé que si había en mí una fuerza útil, no tenía derecho a aniquilarla». Este ánimo de superación, lo que se convirtió en la «palabra en el tiempo», fue «lo que consiguió que una persona totalmente abatida se convirtiese en uno de los escritores más internacionales de las letras españolas, cuyos textos se han traducido, entre otros, al árabe o al chino».

El espectáculo Cuándo Sábado 10 de noviembre, a las 21.30 horas. Dónde Nuevo Teatro Circo de Cartagena. Calle Tolosa Latour. Cuánto Entre 15 y 20 euros. Argumento A través del simbolismo y la simplicidad, el espectador será transportado a las ciudades donde vivió Machado compartiendo vivencias con Leonor, Pilar de Valderrama 'Guiomar' y la Poesía.

Este espectáculo llega al corazón de los espectadores gracias a la idea del dramaturgo, director y protagonista, Ginés Sánchez Costa (Cartagena, 1976), que califica 'El viajero' como una «obra coral en la que cada uno de sus personajes es vital para contar la historia de crecimiento personal que queremos transmitir pensando en todo momento en la diversidad de espectadores que nos podemos encontrar... 'El viajero' es, además, un viaje interior, lleno de sueños, un canto a la vida, un reto personal en mi carrera profesional, que atesora la felicidad en los gestos cotidianos de nuestro día a día».

La duración es de 85 minutos y cuenta con un elenco compuesto por los actores Ginés Sánchez y Laura Vera Cuenca (nieta del actor José Luis Cuenca), los bailarines Adán Coronado y Ana Botía, el bailaor flamenco y coreógrafo Marcos Morales y la compositora y pianista Sofía Comas, además de la música de Bruna Sonora , Mister Marshall, David Durán, Toni García y la propia Sofía Comas, lo que proporciona una sensación más cinematográfica a la historia. El estreno se produce en la ciudad natal de Ginés Sánchez, y las entradas, con un precio de 15 a 20 euros se pueden conseguir a través de la web del propio teatro o en taquilla.