El viaje a Cuba de Pablo Sánchez Xiomara, oriunda de Camagüey, en su casa de Trinidad, con un retrato de Fidel. El fotógrafo expone 'Retratos cubanos' a partir de este domingo en El Soldadito de Plomo

Cada viaje es un chute de vida, porque nos permitir vivir de sopetón y con intensidad desaforada, y, sobre todo, nos hace recordar la suerte que tenemos. Las 20 imágenes de 'Retratos cubanos' reflejan el aprecio que Pablo Sánchez (Cartagena, 1978) siente por la vida y por todas las maravillas que nos brinda. Pese a todo, siempre la vida. Y mejor esta que la otra vida, aunque haya que pasarla a tragos, como los cubanos. Viajar, conocer a los otros y reflejarnos en ellos es una de las experiencias más satisfactorias y formativas. En esta muestra encontrarán el eco de muchos sobrevivientes. Gentes con vidas de película, héroes y heroínas que miran la vida desde un balcón o sentados en un sillón esperando novedades. Gente que pide botella en las carreteras, que suda para comer, que busca y no encuentra, gente que planta cara ante tanta 'permisología', gente que lía tabaquito escuchando a repetidores del 'Granma', o que sigue preguntándose qué es eso del 'librecambismo'. Gente que sueña a veces con una vida distinta, que sigue recolectando habichuelas y guataqueando vegas para que no queden convertidas en marabuzales, hombres que siguen mordiendo el anzuelo de las profundidades y mujeres sin nada como Xiomara, sola, con su cruz, compartiendo lo que incluso no tiene para ella.

La delicadísima mirada de Pablo Sánchez [fotógrafo de la delegación de 'La Verdad' en Cartagena] nos trae de nuevo el recuerdo de Cuba, la isla donde es posible revivir a un muerto con el ajiaco, el plato nacional, una conjugación de todos los aromas concebibles: ajopuerro, cebollino, cebolla, calabaza, maíz, mandioca; papa o patata; boniato, para nosotros la patata dulce, y un tubérculo mágico, la malanga. Los hombres y mujeres que aparecen en esta muestra de exquisita factura que se inaugura este domingo -a las 12 horas, en El Soldadito de Plomo, en Cartagena; en el acto, María Teresa Cervantes recitará versos de Nicolás Guillén- son, como todos los cubanos, gente con asombrosa inmunidad ante la catástrofe. La venta de las fotos se destinará a la reconstrucción de la casa de Daya, vecina de La Habana afectada por los huracanes.

Cualquiera que viaje por primera vez a Cuba y mantenga los sentidos en alerta podrá comprobar, como hizo Pablo, que aquí la vida es un constante trueque: poco queda al margen del disimulado tráfico de influencias. Basta con internarse en las casas de vecindad, en las cuarterías, para verificar los desgarros del desvanecido y empolvado idealismo revolucionario. La vida transcurre entre la realidad y la fantasía. Gente acelerada por naturaleza que se hace la disimulada con lo importante. Un pueblo con afición a la novelería, con ansias de novedad y con ingenio para sobrevivir a todo. Incluso a los amores huracanados. Vidas de sacrificio y cuerpos de tentación por los que corre esa 'energía espesa' que procura goces eternos. Gente paciente y convaleciente, atacada por el «síndrome de la jodida nostalgia».