Viajar a Japón sin salir de Murcia

Más de 350 actividades e invitados como Yoshihiro Watanabe e Hidenori Matsubara conforman el grueso de la oferta del Salón del Manga y la Cultura Japonesa, que se celebrará los días 21, 22 y 23 de noviembre en el Auditorio Víctor Villegas

Más de 350 actividades, invitados internacionales y una experiencia única para los fans del manga, el anime, los videojuegos y la cultura nipona. Con estos pilares vuelve otro año más a la capital del Segura, y van 17, el Salón del Manga y la Cultura Japonesa de Murcia, 'Murcia se Remanga', que tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de noviembre en el Auditorio Víctor Villegas. Considerada una de las ferias más destacadas del panorama nacional y referente en Europa por número de visitantes y programación, 'Murcia se Remanga' reunirá a más de 30.000 asistentes en torno a la cultura japonesa, el ocio alternativo y las últimas tendencias del entretenimiento. Así lo destacó este martes el concejal de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, que estuvo acompañado del concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco; y de Juan Álvarez, coordinador y subdirector del Salón.

Esta nueva edición llega más fuerte y ambiciosa que nunca, consolidando el salón como un punto de encuentro imprescindible para los amantes de la cultura japonesa. La cita ofrecerá más de 350 actividades distribuidas en tres escenarios con talleres, charlas, exposiciones, torneos de videojuegos, concursos, zonas gastronómicas, área matsuri y un espacio dedicado a artistas, ilustradores y creadores de ámbito nacional e internacional. El mundo de los videojuegos tendrá un papel protagonista este año, con un homenaje especial a la histórica saga Metal Gear, que incluirá la participación de reconocidos actores de doblaje y figuras destacadas del sector.

Invitados estrella

Entre los invitados internacionales de esta edición destacan Yoshihiro Watanabe, productor de títulos de anime como 'Beastar' o 'Trigun Stampede'; Hidenori Matsubara, diseñador de personajes y director de animación de 'Evangelion'; Joerell, cantante filipino de k-pop; Enkaru, reconocida ilustradora y autora de cómics; y Gabriel Luis, coreógrafo y líder del extinto grupo p-pop VER5US.

Además, el evento contará con la participación de 'cosplayers', artistas españoles, creadores de contenido, talleres de cultura tradicional japonesa y múltiples actividades interactivas para todas las edades.

Durante tres días, los visitantes podrán disfrutar de zonas temáticas, actuaciones en directo, exposiciones, proyecciones y gastronomía inspirada en Japón, combinando tradición, tecnología y entretenimiento.

«El Salón del Manga de Murcia se consolida como una experiencia cultural, educativa y artística abierta a todos los públicos. Un ejemplo de cómo la cultura popular puede convertirse en una herramienta de dinamización cultural, turística y económica para la ciudad, y sitúa a Murcia en el mapa nacional e internacional como referente en la promoción de la cultura japonesa y el ocio creativo, conectando además con el público joven», declaró Avilés.