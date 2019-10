Felipao: «Velázquez es el mejor pintor de la Historia» Felipao, junto a su 'menina' poliédrica, en el Real Casino de Murcia. / guillermo carrión / agm El artista pop expone en Murcia 'Casino Royale', muestra de la que destaca una 'menina' poliédrica realizada en bronce ROSA MARTÍNEZ Viernes, 11 octubre 2019, 02:12

Para Felipao, nombre tras el que figura el artista Felipe García-Bañón, «Velázquez es el mejor pintor de la Historia». En él ha inspirado, el creador nacido en Marruecos pero afincado en Madrid, parte de su obra, y algunas de las piezas que desde ayer se muestran en el Real Casino de Murcia.

Bajo el título 'Casino Royale', García-Bañón exhibe en torno a una treintena de piezas, todo esculturas, de distinto tipo y tamaño. Entre ellas destaca la figura de una 'menina', imagen icónica en su obra junto con la silueta de varios bulldog francés coloreados, realizada en bronce. Se trata de la primera escultura elaborada en este material que Felipao moldea con la forma de quienes, en el cuadro de Velázquez, atienden a la infanta Margarita de Austria. Antes lo había hecho, reseña, en fibra de vidrio y de resina, pero no en bronce. La pieza forma parte, añade su autor, de una colección limitada de 50 unidades, que se puede contemplar junto con un «gallo poliédrico llamado 'Coqui' y un bóxer hecho con fibra de vidrio y pintura bicapa bastante grande». Dice Felipao de su colección de 'meninas' que es «muy fresca e innovadora». Es la primera vez que expone en Murcia, a pesar de que con la Región guarda vínculos familiares -su padre, el dilomático José García-Bañón, y sus abuelos son de origen murciano-: «Me apetece que parte de mi familia, que todavía no conoce mi obra, tenga la posibilidad de verla».

Tome nota Qué 'Casino Royale', de Felipao. Dónde y cuándo Real Casino de Murcia. Hasta el 31 de octubre.

Sin límites

Admirador de Andy Warhol y Jeff Koons, Felipao decidió dedicarse al arte hace diez años: «Me atrae no tener límites a la hora de crear. El arte es un campo en el que puedes hacer todo lo que se te pasa por la cabeza sin ningún tipo de constricción», siempre y cuando, matiza, no sea «ofensivo para otras personas» o «de mal gusto». También defiende la reinterpretación: «El arte necesita modernizarse constantemente. La originalidad del artista está en acercase de un modo diferente a los distintos elementos que ya existen». Él lo hace con Velázquez. Se asoma a su obra para redescubrirla y reinterpretarla. Es un «artista muy inspirador», pero, sostiene Felipao, no solo para él, sino para muchos otros creadores. «'Las meninas' es un cuadro extraordinario, muy interesante, creo que el mejor cuadro del pintor, y el que mejor lo representa», pese a que, subraya Felipao, Velázquez fue también «un gran paisajista». «Siempre me ha parecido interesante desde todos los puntos».

'Casino Royale', exposición que se podrá visitar hasta el 31 de octubre en la galería central del edificio, pretende acercar al público, afirma Felipao, «una manera distinta y más alegre y colorista de interpretar las esculturas». A él le ha permitido ahondar en su técnica y presentar obras realizadas de un modo «más purista», añade, que hasta ahora no había experimentado. La estrella será, no obstante, su 'menina' poliédrica de bronce.