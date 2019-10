«Los Premios Azahar son un refuerzo personal muy importante que te ayuda a seguir» Los nominados a mejor actor y actriz protagonista David Terol, Eva Torres, Luis Martínez Arasa, Isa Costa, Verónica Bermúdez y Nico Andreo, en el Teatro Romea. / martínez bueso La Asociación Murcia a Escena entrega este martes sus galardones por tercer año: «Solo estar nominados recompensa», afirman los aspirantes a mejor actor y actriz principal ROSA MARTÍNEZ Domingo, 13 octubre 2019, 09:16

Son, se definen, el «último eslabón» de una cadena en la que antes han tomado parte compañías, directores, productoras y, en su caso, dramaturgos. Su labor es salir a escena a defender un texto y un personaje, distintos cada vez que emprenden un nuevo reto, un nuevo montaje, una nueva obra. Son expertos en mutar la piel, en despojarse de sus propios miedos y en ser otros. Por un rato, durante muchos días; y a veces, por un rato durante pocas horas, al menos ante la mirada del público. Porque hay montajes que tienen recorrido, y otros a los que llegar les resulta difícil. Y las razones, aunque son varias, tienen todas un origen económico: la falta de recursos para la contratación, para mover o publicitar la obra, para asegurar el retorno de la inversión o simplemente para cubrir el sueldo.

Son el último eslabón, repiten. Actúan y materializan diálogos, pero, en los últimos años, también coproducen, ejercen de técnicos, diseñadores y ayudantes de escena. «A veces no sabes dónde poner el límite», afirman desde el «último lugar» de la cadena. Y pese a todo, son la cara visible del teatro, aunque visibilidad sea lo que, precisamente, señalan, más necesitan; ellos y toda la escena murciana.

El martes -22.00 horas- el Teatro Romea de Murcia acoge la gala de entrega de los Premios Azahar, galardones que, por tercer año consecutivo, convoca la Asociación Murcia a Escena, presidida desde finales de mayo por Óscar Molina, con la finalidad de reconocer el trabajo de los profesionales del sector. Otorgados por los propios creadores de la Región a través de un sistema de votación que se mantiene activo hasta mañana, se dividen en 16 categorías que se completan con cuatro trofeos honoríficos (a la Escuela de Arte Dramático de Murcia, a los festivales de teatro de Molina y San Javier y al coreógrafo y bailarín cartagenero José Carlos Martínez), y tres premios específicos, concedidos el pasado jueves, a la creación social (Payasos de Hospital), joven (Grupo Percuseve) y 'amateur' (Festival de Teatro de Pozo Estrecho).

Eva Torres, por Matilde de Ahumada en 'Enrique IV'; David Terol, por Jan, en 'Extinción'; Nico Andreo, por Anunciante 3, en 'Los anunciantes'; Luis Martínez Arasa por Enrique IV, en la producción de igual nombre; y Verónica Bermúdez, por Olivia, e Isa Costa, por Enma, en 'Extinción', son los nominados a mejor actriz y actor protagonistas en los citados premios Azahar; y también los componentes de ese «último eslabón» de la cadena teatral. Reciben la nominación como «un premio». El simple reconocimiento les vale. Encierra, apunta Torres, un mensaje importante: «Sigue adelante porque merece la pena».

«Esta es -remarca- una profesión muy dura, y a veces necesitas sentir que continúas en activo. Solo estar nominado recompensa el esfuerzo». Torres, ganadora el pasado año del trofeo a mejor actriz de reparto por su papel de Magdalena en 'Yerma', de la compañía Doble K, compite esta edición de los premios Azahar por el galardón a la mejor interpretación femenina principal con 'Enrique IV', la producción levantada por Teatro de la Entrega, de José Bote, que más nominaciones acumula para la gala del martes. Una cita cuyo principal cometido, además del reconocimiento, apunta Nico Andreo -aspirante a mejor actor por 'Los anunciantes'- y suscribe Torres, es la «visibilidad».

«Hay compañeros que no te conocen, gente joven, que, aunque llevas toda la vida haciendo teatro no sabe quién eres. Y es importante que lo sepan para que piensen en ti cuando monten un trabajo», indica la actriz, pero también «es importante», añade, que lo haga el público: «Me da pena que tengas que triunfar en Madrid para que se te conozca en la Región»; «que tengas -suscribe su reflexión Verónica Bermúdez, nominada con 'Extinción', montaje de Luisma Soriano estrenado por el Teatro Circo Murcia en mayo de 2018- que ser famoso para que se valore tu trabajo».

«Somos -dice Andreo- unos currantes. Trabajamos mucho y lo damos todo». «Hay quienes piensan que no estamos formados, y no paramos de hacer cursos y de trabajar, muchas veces hasta cuando volvemos a casa después de seis horas de ensayo», reivindica Bermúdez. Un esfuerzo, afirma Luis Martínez Arasa, Enrique IV en la producción de José Bote, que no está recompensado, porque a pesar de todo, «muchos no llegamos ni a mitad de mes. Yo quiero dedicarme solo a esto, pero no puedo», por eso, remarca, hay veces que te planteas si «continúas o no»: «Si queremos que haya teatro, hay que sentarse a hablar. Necesitamos apoyo institucional y una estructura, el circuito está roto, no hay giras, y lo que se hace a nivel de ayuntamiento se tarda mucho en cobrar», se queja Martínez Arasa. Para él, estos reconocimientos, en referencia a los premios Azahar, «son un refuerzo personal muy importante que te ayuda a seguir. En el teatro hay mucha gente que funciona con el corazón, y si no fuese por los compañeros, no continuaría», añade Martínez Arasa, para quien haber encarnado a Enrique IV ha sido «un sueño».

Impulso

Una fantasía es también para todos estos nominados recibir el aplauso de los compañeros agarrados a un trofeo que, confían, engrandezca sus trayectorias profesionales: «Si lo gano, de lo que más ganas tengo es de ponerlo en mi currículo», reconoce Andreo.

A David Terol, que ya sabe lo que es estar nominado -lo estuvo el pasado año por 'Unsolosabor', de L'Arte Sana y La Manzana Dorada, y lo está este por su personaje Jan en 'Extinción', ambos en la categoría de actor protagonista-, el premio le «emocionaría mucho, porque cuando subes ahí no sientes el cariño de un jurado, sino de mucha gente de tu misma profesión». Precisamente, es el sistema de votación -pueden participar de forma telemática todos los profesionales del sector previamente acreditados- el que refuerza estos premios, en los que también votan los propios nominados: «A veces es complicado elegir. En la Región hay una calidad interpretativa muy grande, con profesionales capaces de estar en cualquier producción española; yo intento -cuenta Andreo- votar en conciencia». También lo hace Isa Costa: «Intento ser fiel al trabajo y no al amigo». Para esta actriz murciana, parte del elenco de 'Extinción', los galardones «son un punto de luz». «Cuesta mucho llegar, y los que lo hacemos y estamos ahí también sufrimos». Ella reivindica atención -«que se nos oiga», dice- y que se valore lo que hacemos «como trabajo y no como ocio, porque el ocio no se paga».

Si lo conseguirán o no estos premios, coinciden actrices y actores, todavía es «pronto» para saberlo. Los galardones, añaden, son muy «jóvenes», solo llevan tres años, pero, están de acuerdo, son el camino, además de, matiza Martínez Arasa, «un lugar de encuentro muy positivo que puede ayudar a que la situación mejore».

Pero hay más, también pueden otorgar un mayor recorrido a producciones que, aunque nominadas, hace tiempo que no se suben a un escenario. Es el caso de 'Extinción', que solo se ha representado en tres ocasiones, las tres en el TCM con motivo de su estreno: «Me encantaría que esta nominación, que me ha hecho inmensamente feliz, me lleve a meterme de nuevo en la piel de ese personaje; que impulse la obra y que nos programen», desea con fuerza Bermúdez.

En esta tercera edición de los Premios Azahar concurren nueve producciones propuestas como candidatas por los propios creadores en la primera fase del certamen con la condición de ser trabajos realizados por compañías integrantes de Murcia a Escena en el año anterior a la convocatoria. De estas nueve producciones destacan los títulos ya citados 'Extinción' y 'Enrique IV', que junto con el musical 'El gato con botas', de Jo! Producciones acaparan la mayor parte de las opciones de premio. En el listado también se incluyen, no obstante, los montajes 'La luna en el jardín', de Teatro Silfo, que aspira a los galardones a mejor espectáculo de teatro e infantil o familiar; el musical 'La dama y el vagabundo', de El Molino, con tres nominaciones, entre ellas mejor espectáculo infantil o familiar y mejor musical; y la zarzuela 'Bohemios', de la Compañía Lírica Española, propuesta a mejor espectáculo musical; también a los autores Fulgencio M. Lax por 'Háblame' y Javier Ruano por 'Recetas caseras', entre otros profesionales.