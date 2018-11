A la vanguardia en la protección del patrimonio Novicias y obreros buscan entre los escombros del Monasterio de San Ana de Lorca restos de tallas para restaurarlas en el futuro. / S. M. Lario La Región cuenta con una Unidad de Emergencias pionera en España y de referencia a nivel mundial para preservar monumentos y obras con valor histórico y artístico ante catástrofes naturales y antrópicas PEPA GARCÍA Lunes, 26 noviembre 2018, 08:00

Cuando a las 18.47 horas del 11 de mayo de 2011 un terremoto de magnitud 5,1 descargó un golpe equivalente a 200 toneladas de TNT, la ciudad de Lorca se quebró y saltaron todas las alarmas. El Centro de Coordinación Operativa de la Región movilizó todos sus medios y a todos los efectivos de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de que disponía para garantizar la seguridad de las personas y atenderlas.

Sobrepasados por la gravedad de la tragedia, desde el Gobierno central, y comunidades vecinas, se movilizaron más medios como la Unidad Militar de Emergencias. Pero, en ese primer momento, en que asistir y proteger a la población era la prioridad, el papel de arquitectos y especialistas en patrimonio se tornó clave. «En caso de catástrofe, ya sea natural o antrópica, lo primero que hay que asegurar es a las personas. Y, en ese contexto, saber en qué condiciones se encuentra un edificio para permitir e impedir el acceso y después apuntalarlo para evitar que colapse o que haya desprendimientos que causen víctimas es fundamental», explica Juan Carlos Molina Gaitán, asesor de gestión de la Dirección General de Cultura; y «coordinador del Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en Patrimonio Cultural, junto a Ángel Luis Sousa, del Ministerio», apostilla orgullosa Miriam Guardiola, consejera de Cultura y Turismo.

Molina habla desde la experiencia que los técnicos del servicio de Patrimonio adquirieron tras su intervención en Lorca. «Hemos aprendido muchas cosas. Lorca fue una lección muy dura pero muy útil de cara al futuro. No olvidemos que la Región de Murcia se sitúa en una zona sísmica y la pregunta no es si habrá otro terremoto de gran magnitud, si no cuándo se repetirá», afirma Miguel San Nicolás, técnico de la Dirección General de Bienes Culturales y exjefe del servicio de Patrimonio Histórico.

Legiones de arquitectos, movilizados por el Colegio Oficial de Murcia, se sumaron a la Unidad de Emergencias de Patrimonio Histórico del Ministerio que, con la colaboración de técnicos de la Comunidad, realizaron una primera evaluación. Pero de la experiencia surgieron certezas que hoy han marcado las bases de las futuras actuaciones. Y, fruto de la necesidad -en Lorca cientos de edificios históricos, religiosos y civiles, se vieron gravemente afectados-, la Consejería de Cultura creó la Unidad de Emergencias del Patrimonio Histórico, la primera de una comunidad a nivel nacional: también la tiene ya Castilla y León, y se están empezando a crear en Andalucía, Comunidad Valenciana, Asturias y Aragón.

En el puesto de mando

Ahora «sabemos que hay que integrar una persona de la unidad de patrimonio en el puesto de mando del Plan de Emergencias de Protección Civil; los técnicos de la unidad tiene que actuar siempre bajo el paraguas de una estructura organizativa que te tenga localizado, te facilite alojamiento, cubra las necesidades básicas y coordine; el personal debe ir adecuadamente identificado; las evaluaciones deben hacerlas profesionales cualificados en patrimonio; la coordinación con Protección Civil y cuerpos como UME o bomberos es fundamental, por lo que deben recibir formación e información específicas», detalla Molina Gaitán.

A este respecto, destaca San Nicolás, «la Región de Murcia está a la vanguardia, ya que es la única con esa estructura creada en Protección Civil y vinculada con la UME». Motivo por el cual en los simulacros realizados hasta la fecha han venido de comunidades como la valenciana para ver cómo se trabaja en Murcia. Y destaca la ventaja de que la puesta en marcha de este servicio fundamental para salvar vidas y objetos muebles e inmuebles de incalculable valor no precisa incrementar el presupuesto o la plantilla, sino elegir correctamente a que funcionarios de Bienes Culturales se movilizaría en caso de que sobreviniese una catástrofe.

Técnicos todos ellos de Patrimonio, normalmente una unidad de intervención suele estar integrada por al menos tres personas: una arquitecto, un arqueólogo y un historiador, que conozcan los valores y técnicas constructivas de ese patrimonio. «Hemos aprendido que la evaluación inicial de riesgos debe ser muy rápida, después ya vendrá una evaluación más pormenorizada. En los simulacros hemos incorporado drones para ver la situación de edificios de difícil e incierto acceso para hacer un primer diagnóstico sobre la seguridad y después solicitar los medios para la actuación más inminente, como apuntalar», va detallando Juan Carlos Molina. Igualmente, asegura que «se tira, a ser posible, de profesionales que hayan trabajado en el monumento porque conoce las técnicas constructivas y la vulnerabilidad de los materiales».

En auxilio de México

Actualmente, la Unidad de Emergencias de Patrimonio regional trabaja bajo el paraguas del Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos del Patrimonio, que ha establecido protocolos de evaluación generales para todas las comunidades autónomas y que aquí, en Lorca, ya se experimentaron y se testaron los errores.

La experiencia acumulada y la eficaz recuperación de Lorca en los siete años transcurridos han granjeado a este servicio reconocimiento mundial, el mismo por el que el Mecanismo de Protección Civil de la UE eligió a dos de sus miembros para enviarlos a asesorar, ahora hace un año, a México tras el terremoto que en septiembre del año pasado dejó 331 muertos y 1.700 edificios afectados (en un primer balance), cantidad que actualmente alcanza los 2.300. «La Unión Europea encargó a España conformar un equipo para asistirles y el mecanismo de Protección Civil España integró a cinco técnicos: uno del Ministerio, otro de Protección Civil, dos del Ayuntamiento de Madrid y dos de la Región de Murcia», cuenta San Nicolás, que junto a Juan Carlos Molina fueron elegidos «por la experiencia en gestión y los modelos desarrollados para afrontar un terremoto de una magnitud como esa», detallan.

Cuando llegaron, el trabajo era ingente. Allí tienen catalogados más de 110.000 monumentos, por lo que el equipo europeo se centro en los que son Patrimonio Mundial: Ciudad de México y la ruta de los conventos, en la ladera del volcán Popocatépetl. «No fuimos a apuntalar edificios, en este ámbito son más punteros los italianos. Querían que estableciéramos los criterios sobre cómo actuar tras el desastre y su gestión posterior. Es decir dependiendo del grado de ruina del monumento, decidir el criterio de actuación, tomando como modelo la gestión de Lorca: una anastelosis -reconstruir con todos los fragmentos- o una intervención contemporánea», especifica Molina, que asegura que en México el Instituto Nacional de Antropología e Historia prohibió sacar ningún escombro. «En patrimonio hay dos palabras prohibidas: escombro, son restos; y demolición, se desmonta».

Sorprendidos por el hecho de que, «un mes después de la tragedia, no había nada apuntalado, no se habían tomado medidas de emergencia», recuerda Molina: para empezar a tomar decisiones les resultó especialmente útil que «allí la arquitectura no nos resultaba extraña, porque era de la época del virreinato (s. XVI-XIX)», comenta San Nicolás, que se encontraron con «casi todas las torres, recrecidas en el XIX, colapsadas e iglesias en un estado casi irrecuperable, pero el Gobierno mexicano no estaba dispuesto a dejar en ruinas nada».

Ahora, Miguel San Nicolás vuelve a México, del 28 al 30 de noviembre, a participar en el I Simposio Internacional Estrategias de Intervención para el Patrimonio Cultural Afectado por los Sismos, en el que presentará las conclusiones del dictamen del equipo de la UE, en un foro en el que se intercambiarán experiencias entre técnicos de seis países de la UE (España, Italia, Alemania, Portugal, Grecia e Inglaterra) y México, además de exponer los criterios teóricos y técnicos a la hora de intervenir.