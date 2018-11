Álvaro de Azcárate: «El usuario ha ganado poder con el avance de la tecnología» Álvaro de Azcárate. / SAD CEO Shows ON Demand S. TRIGUERO MURCIA Jueves, 8 noviembre 2018, 01:34

Shows ON Demand ha abierto un camino nuevo. «No hemos inventado un producto o un servicio, sino que hemos abierto un canal de diálogo con el público de conciertos y aún no sabemos los límites de este sistema», dice Álvaro de Azcárate, que hablará sobre marketing emocional y el poder del fan en el congreso.

-¿Cómo y de qué manera deben adaptarse las empresas al poder de los usuarios?

-Todas las empresas saben que con el avance de la tecnología y el entorno digital el usuario ha ganado mucho poder. Y las que no lo saben están condenadas a desaparecer. El público se expresa y en el momento en el que una sola de esas empresas dedica parte de sus recursos a escuchar y aprender del público automáticamente el resto de empresas que no lo hacen se quedan rezagadas en la carrera comercial. No solo por crear una imagen pública de 'empáticos' y de 'escuchantes', sino porque la propia síntesis de lo que el público expresa guía la evolución de los productos y la tecnología.

-¿Qué peso tiene el marketing emocional en la relación de una marca con un usuario?

-No es posible una relación consolidada entre un usuario y una marca sin un vínculo emocional. Es posible que consumamos un producto por necesidad, error o incluso por recomendación de otra persona (esto ya empieza a tener factores emocionales), pero hasta que el usuario imagina y crea su propia experiencia junto a esa marca, unido a al intercambio de valores que se produce entre ambos, no otorga un espacio de su corazón, o más bien diría del cerebro: la marca es aceptada y defendida como una elección de uno mismo garantizando una identificación entre persona y producto.

-¿A qué retos se enfrentan las empresas en este mundo global?

-Empresas e iniciativas son rápidamente compradas y consolidadas (o desaparecen) en los mercados. La velocidad es un factor clave en la evolución de las nuevas marcas, que se ven obligadas a mutar y reposicionarse constantemente.