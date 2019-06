Ureña, en el pregón de Alicante: «Me identifico con el renacer del fuego» El diestro Paco Ureña, el pasado sábado, en la feria de San Isidro. / EFE Miércoles, 19 junio 2019, 21:47

El torero de Lorca Paco Ureña fue este miércoles el encargado de dar el pregón taurino con el que dio comienzo la Feria de Hogueras de Alicante, que este jueves su primer festejo con los alumnos de las Escuelas Taurinas. Se trató de un pregón preñado de emociones al estar la Feria de este año dedicada a la gran figura del toreo, tristemente desparecida, Dámaso González. El maestro de Albacete, conocido como el Rey del Temple, está unido a Ureña familiarmente, pues la pareja del diestro, Elena González, es hija del gran Dámaso, torero manchego pero muy vinculado a Alicante, no solo en lo profesional -en esta plaza tomó la alternativa- sino también sentimental, pues contrajo matrimonio con una alicantina, Felisa Tarruella, matrimonio que tuvo como fruto tres hijas y un hijo. Dámaso es la imagen de esta Feria al cumplirse sus cincuenta años de alternativa, recibida de manos del torero murciano, afincado en Algeciras, Miguel Mateo Miguelín, con Paquirri como testigo. La tomó el día de San Juan de 1969.

No podía estar mejor elegido el pregonero por las razones expuestas, a lo que se unió la oportunidad de ser el gran triunfador de la pasada feria de San Isidro, lo que le convierte en el torero del momento. Apareció Paco Ureña luciendo un traje gris marengo y gafas de sol, un cuarto de hora después del horario previsto, pues tuvo que hacer el viaje desde Madrid después de una intensa sesión de fisioterapia y en un vehículo especial debido a la fractura de costilla que el primer toro de la tarde le ocasionó en la corrida celebrada en Madrid el pasado sábado, y que supuso su primera puerta grande en Las Ventas.

Entró Ureña por la puerta grande, recibiendo la primera ovación de la agradable tarde. Le acompañó el alcalde de la ciudad, Luis José Barcala. Cerca de medio millar de personas se congregaron en el coso para arropar el X Pregón Taurino de la Feria de Alicante. No faltaron profesionales, como los matadores de toros El Soro, Pacorro, Javier Vázquez o Blau Espadas, y representantes de las principales asociaciones taurinas de Alicante, y de la empresa, con Nacho Lloret a la cabeza.

«He visto el sol, y la sombra a la vez«

El acto, presentado por los periodistas locales José María Jericó y Blas de Peña, contó con un concierto de pasodobles taurinos a cargo de la Banda Sinfónica Municipal que en su repertorio, como guiño a Murcia, incluyó una pieza de la zarzuela La Alegría de la Huerta, que sirvió de preámbulo a la intervención del pregonero, quien comenzó reivindicando la unión de su tierra murciana con la alicantina. Se le entrecortó la voz al hablar del maestro Dámaso, de quien aprendió, entre otras cosas a afrontar las dificultades.

Y no han sido pocas a las que ha tenido que sobreponerse Paco, quien aseguró que ha visto «el sol y la sombra a la vez» y se refirió a las Hogueras y el fuego como símbolo de renacer: «Hace unos meses no sabia si podría volver a torear y hoy me identifico con ese renacer. Lucho y lucharé por la vida, el toro y la tauromaquia», afirmó , para asegurar que «todo torero desea estar en una ciudad taurina como Alicante, por sus grandes toreros y su gran afición». Y Ureña estará en este mismo ruedo el próximo domingo 23, para hacer el paseíllo junto a Morante y El Juli, para lidiar toros de Garcigrande.