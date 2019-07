El universo soñado por la pintora Katarzyna Rogowicz seduce a Roberto Verino Katarzyna Rogowicz. / M. BUESO La artista afincada en Murcia expondrá a partir del 2 de septiembre en el espacio de arte del modisto en Verín un proyecto relacionado con la cara oculta de la luna MANUEL MADRID Miércoles, 24 julio 2019, 02:34

Una sonrisa permanentemente dibujada en su boca, de la que emana un positivismo contagioso. Su vida es un no parar este año. «Cuando te pones, sabes, salen cosas. Todos los proyectos se están cumpliendo. La máquina está en marcha», celebra la pintora Katarzyna Rogowicz, singular artista nacida en Polonia que eligió Murcia para vivir. Aunque, en realidad, habita un mundo más amplio, un mundo que para ella solo tiene fronteras imaginarias. Cómo iba a imaginar, de otro modo, que el 2 de septiembre de 2019 inauguraría una exposición en la factoría principal de Roberto Verino en Verín (Orense), en una colaboración especial con el modisto gallego. «La dedicación, hay que dedicarse al 100%, y trabajar. No hay más. Y poder concentrarte, encontrar un lugar para concentrarte por entero. Así es la creación de estupenda y de compleja». Katarzyna reconoce que esta dedicación por el mundo del arte es algo que comparte con Roberto Verino. «Tiene un equipazo trabajando con él, tiene compromiso en su apuesta por Galicia, y tiene pasión por su trabajo».

Dos piezas que llevará al espacio de Verino. / KATARZYNA ROGOWICZ

Inspiración

La artista conoció al empresario gallego en un viaje por el norte. «Tuve la oportunidad de visitar una de sus bodegas, es un amante del vino, tiene su propio proyecto, Gárgalo. Nos mostró también la tienda. Y luego resulta que él conocía mi trabajo, porque fue uno de los mecenas de mi libro '17+1 Haiku' [cuyas ilustraciones se exponen desde hoy en el centro cultural Francisco Rabal de Villanueva del Río Segura, gracias al Plan de Espacios Expositivos de la Comunidad Autónoma]. En Verín tiene un centro dedicado al arte, y allí cada mes invita a artistas a exponer. Yo llevo un año o más esperando». Lo que Katarzyna pensó cuando fue seleccionada fue pedir información al equipo de Roberto Verino para conocer en qué se inspiró para la colección Otoño/Invierno 2019-2020, «y lo que hice fue continuar su inspiración, ver qué ocurre interpretando ese trabajo. La colección tiene una esencia minimalista, de los años 90, coincidiendo con los 20 años de la desaparición de la musa de los 90, Carolyn Bessette, junto a su marido, John F. Kennedy Jr., que murieron en un accidente de avión. Es un trabajo que habla mucho del trabajo artesanal, del punto, y su invierno es un invierno que muestra un sabio equilibrio entre la sobriedad de una década de romanticismo sin renunciar a un punto de ensoñación». Partiendo de los colores del atardecer, Katarzyna Rogowicz se adentró en el terreno de la noche, intentando imaginar ese mundo de ensoñación de la naturaleza, de glamour, de sueños, de lo irreal... que puede existir en el otro lado de la luna. Y, encima, como recuerda, coincide que hace 50 años aterrizó en la Luna la nave Apollo 11, con los celebérrimos astronautas norteamericanos. «Me resultó interesante que la inspiración de un grande de la moda, tan premiado, pudiera tener continuidad, y es verdad que entre los dos se ha creado un cuento, un diálogo, porque pude asistir hace unos días en Madrid a su gran desfile en Mercedes Fashion Week y lo agradable fue que su gama de colores coincide con la que yo elegí. Creo en la conexión con otros artistas y otros creadores».

El diseñador y empresario vitivinícola apadrinó a la artista en la publicación del libro '17, un triángulo D+I+H' «Creo en la conexión con otros creadores», afirma

Moda y pintura

Desde la libertad, desde la confianza, la pintora e ilustradora de ojos satelitales comenta a 'La Verdad' que todo el mes de septiembre se podrá visitar esta muestra. «Ya tengo hecha la primera parte, la más intensa, la de dibujo y la de imaginar, y luego voy a seguir haciendo un trabajo imaginativo de intervención en el mismo espacio, con pinturas y algo más ligero. Pero la parte conceptual ya la tengo». La parte oculta de la luna, o el otro lado de la luna... todavía no tiene título definitivo. La exposición se compone de 22 dibujos, a plumilla, con toques de color y collage, con recortes de revistas de los años 60, «¡y he escogido incluso recortes del mismo día que se lanzó el Apolo!, algo muy curioso». Esos trabajos son individuales, pero también aparecerán formando dípticos o trípticos, «haciendo un juego», y finalmente habrá una instalación, que está en proceso, en la que se hará acompañar de la figura de un mono de dos metros que ya utilizó para su exposición 'Black Velvet' en Invernadero Garden Center Bourguignon de Madrid, «aunque esta vez aparecerá como un astronauta». Katarzyna está satisfecha con cerrar un círculo, desde el apoyo de Roberto Verino a '17, un triángulo D+I+H', exposición que anteriormente ha mostrado en Ceutí. Además, tiene también en este momento en el Museo de la Ciudad de Murcia una pieza dentro de la exposición '20+20', con la que se celebra el 20 aniversario de la institución. La artista encuentra un paralelismo increíble entre esos dos mundos, la pintura y la moda, que ahora se fusionan en el nuevo proyecto. «Hay una colaboración cada vez mayor entre artistas, ya lo hizo Ángel Haro, Nico Munuera, Nuria Mora... Incluir ese lenguaje artístico, a mí me encanta».