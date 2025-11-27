La UMU participa en una iniciativa europea para llevar la salud bucodental hasta zonas rurales

Pascual Vera Murcia Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:10 Comenta Compartir

Para quienes viven en una ciudad ir al dentista es un gesto casi automático. Se elige día, se consulta la dirección en el móvil y, con suerte, en quince minutos se está sentado en la sala de espera. En cambio, para muchas personas que viven en zonas rurales, especialmente aquellas de mayor edad, acceder a una revisión puede implicar organizar transporte, depender de familiares o dedicar buena parte del día. A estas barreras se suma que una parte de la población presenta dificultades para comprender o utilizar información relacionada con su salud, incluida la salud oral, lo que complica reconocer cuándo es necesario pedir ayuda o mantener hábitos de prevención adecuados.

Esta desigualdad ha dado lugar al concepto de desiertos sanitarios, territorios donde la presencia de profesionales de la salud es tan deficiente que la población queda prácticamente desatendida. La odontología se ha convertido en una de las áreas más afectadas. Y aunque pueda parecer un detalle menor dentro del gran panorama sanitario, la salud de la boca tiene un impacto directo sobre la salud general: infecciones, malnutrición, enfermedades cardiovasculares e incluso dificultades en la vida social y laboral pueden derivarse de un problema bucodental no tratado.

El equipo de la Universidad de Murcia (UMU) que participa en el proyecto está formado por cuatro profesores vinculados a distintas áreas relacionadas con la salud. Yolanda Martínez Beneyto, profesora titular de Odontología Preventiva y Comunitaria, es la investigadora principal por parte de la UMU. Junto a ella participan Antonio José Ortiz Ruiz, profesor titular de Odontología Infantil, y Ascensión Vicente Hernández, profesora titular de Ortodoncia; ambos pertenecen al Departamento de Dermatología, Estomatología y Radiología y Medicina Física de la Facultad de Medicina. El equipo se completa con David Iyu Espinosa, vicedecano del campus de Lorca y profesor titular del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina.

Cada uno aporta su experiencia en prevención, salud pública y comunitaria y atención clínica, aspectos muy relacionados con el objetivo del proyecto ESOR. Su participación permitirá adaptar las acciones del proyecto a la realidad de las personas mayores y de quienes viven en zonas rurales, teniendo en cuenta las dificultades de acceso, los niveles de conocimiento en salud oral y la importancia del acompañamiento profesional. Para la UMU, formar parte de esta iniciativa supone una oportunidad de colaborar en una propuesta europea que busca mejorar, de forma realista y sostenible, la atención bucodental en los territorios con más necesidades.

Una radiografía preocupante

Los datos disponibles muestran diferencias claras entre zonas urbanas y rurales. En regiones como Occitania, las áreas urbanas cuentan con una media de 65 dentistas por cada 100.000 habitantes, mientras que en algunos de sus territorios rurales la cifra desciende a unos 5,5. En España, la media general alcanza los 85 profesionales por cada 100.000 habitantes, aunque existen áreas donde la disponibilidad es menor y, además, gran parte de la atención dental sigue siendo de carácter privado, lo que limita el acceso para ciertos grupos. Estas variaciones reflejan desigualdades territoriales que afectan de manera especial a poblaciones con menor densidad de habitantes y con servicios sanitarios más dispersos.

En 2019 se estimó que 466 millones de europeos sufrían enfermedades bucodentales, una cifra comparable a la población total de la UE. Este dato evidencia que no se trata de un problema menor, sino de una verdadera amenaza para la salud pública.

En las personas mayores y pacientes crónicos el problema se agrava: la movilidad limitada, la falta de transporte, la dependencia de cuidadores y la necesidad de revisiones frecuentes hacen aún más duras las barreras territoriales. El resultado es claro: quienes son más vulnerables encuentran más obstáculos para acceder a la atención.

Población envejecida

El desplazamiento es un obstáculo destacado, pero no el único. Las zonas rurales reúnen factores que dificultan el acceso sanitario: población envejecida, menos servicios, recursos limitados y baja alfabetización en salud. Además, la menor presencia de profesionales, por la poca atracción de estas áreas y la dispersión poblacional, complica las revisiones y la detección temprana de problemas. La atención bucodental ejemplifica esta situación: la distancia, el transporte insuficiente y la dependencia de cuidadores dificultan acudir al dentista, sobre todo en mayores o personas con enfermedades crónicas. Así, la falta de acceso dental refleja una desigualdad más amplia en la atención sanitaria según el lugar de residencia.

Un modelo válidopara otras regionesde Europa

Uno de los objetivos de ESOR es generar un aprendizaje que pueda ser aprovechado por otras regiones de Europa con características similares: población envejecida, dispersión territorial y dificultades para acceder a servicios de salud bucodental. Al trabajar con distintos sistemas sanitarios (Francia, Portugal y España) el proyecto permitirá identificar herramientas y estrategias adaptables a otros entornos rurales. Si las acciones funcionan, ESOR ofrecerá una metodología práctica para mejorar la atención dental donde los servicios son limitados. No pretende crear un modelo cerrado, sino aportar evidencias que guíen futuras decisiones de salud pública.

Los investigadores que participan en ESOR coinciden en que la crisis de la atención bucodental en las zonas rurales no se resolverá con soluciones simples y de forma inmediata. Harán falta mejores políticas, más recursos y coordinación, pero proyectos como ESOR suponen un punto de inflexión en la visión de la sanidad rural.

ESOR: una alianza para un desafío común

En este contexto nace ESOR (Evaluación de la Salud Bucodental en las Zonas Rurales), un proyecto europeo cofinanciado por el Programa Interreg SUDOE. Está coordinado por el Hospital Universitario de Montpellier (Francia) y reúne a un conjunto de socios de España y Portugal: la Universidad de Lisboa, la Universidad de Murcia, la Universidad de Valencia, Incliva (Instituto de Investigación Sanitaria de Valencia,) Fisevi (Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla) y Fibao (Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental). Además, el proyecto cuenta con dos socios asociados: la Fundación Poncemar, especializada en atención a personas mayores en entornos rurales, y la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral (Sespo), que aporta apoyo científico y técnico.

El proyecto comenzó en junio de 2025 y se desarrollará durante tres años, con una meta final muy concreta: elaborar recomendaciones políticas que permitan a los gobiernos actuar de forma efectiva y sostenible contra los desiertos sanitarios. El horizonte está puesto en mayo de 2028, cuando se presentarán los resultados y las propuestas. Para los participantes, ESOR es una oportunidad de desarrollar un enfoque que pueda aplicarse en otras regiones españolas y europeas con retos similares. No se trata solo de mejorar la situación en las regiones participantes, sino de ofrecer un camino metodológico para otras zonas en las que las desigualdades territoriales también golpean la salud bucodental.

Tres pilares basados en la detección temprana y en una información clara

El proyecto se articula en tres líneas centradas en los principales retos de la salud bucodental en mayores y en áreas rurales: mejorar el conocimiento en salud oral, facilitar la detección de problemas y reforzar el trabajo de los profesionales ya presentes en estos territorios.

1 Educar: mejorar el conocimiento y la prevención

Una parte esencial del proyecto consiste en promover la alfabetización en salud oral. Sin información clara y accesible, la prevención se convierte en un privilegio. ESOR creará una biblioteca de recursos digitales en español, francés y portugués, adaptada tanto para el público general como para profesionales de la salud que trabajan en zonas rurales. Estos recursos se basan en trabajos europeos previos, como el proyecto Erasmus+ Salud Oral y el programa JA Prevent NCD & Cancer.

El objetivo es que personas mayores, cuidadores, enfermería, farmacia comunitaria y otros profesionales dispongan de información clara y accesible que les ayude a detectar precozmente y prevenir problemas bucodentales.

La educación se convierte así en un mecanismo de autonomía para las comunidades rurales, que podrán identificar señales de alerta antes de que los problemas se agraven.

2 Identificar: incorporar la salud oral a la evaluación de la fragilidad y facilitar la consulta a distancia

El segundo pilar se centra en mejorar la detección temprana. ESOR integrará la salud bucodental en la herramienta ICOPE de la OMS, utilizada para evaluar la fragilidad y la capacidad funcional de las personas mayores. Esto permitirá incluir la boca dentro de las revisiones habituales y detectar necesidades que pasan desapercibidas.

Hasta ahora, ICOPE analizaba seis áreas de la salud, pero ninguna relacionada específicamente con la boca. ESOR incorporará por primera vez un módulo específico de diagnóstico bucodental, un avance que podría convertirse en referencia internacional.

Además, el proyecto fomentará la telemedicina bucodental (teleodontología) mediante el sistema e-DENT, desarrollado en la Universidad de Montpellier. Con esta herramienta, un profesional local podrá tomar imágenes intraorales que después serán valoradas por un dentista a distancia, reduciendo desplazamientos y facilitando el acceso en zonas con pocos dentistas.

3 Empoderar: hacer que el cambio perdure

El tercer pilar es garantizar que las mejoras no desaparezcan cuando termine el proyecto. Para ello, ESOR se centra en la capacitación de profesionales ya presentes en las zonas rurales. No se trata de crear estructuras paralelas, sino de fortalecer las redes existentes.

Además, toda la evidencia recopilada a lo largo del proyecto se pueda transformar en recomendaciones políticas destinadas a influir en la toma de decisiones a largo plazo. El objetivo es que los gobiernos regionales y nacionales adopten medidas que incorporen estas innovaciones de manera permanente.

