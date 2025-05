La UMU participa en la Bienal de Venecia de Arquitectura Los investigadores Gabriela Amorós y José Carrión presentarán 'Out of Cave', donde resaltan el papel de la biodiversidad en el éxito evolutivo

La Universidad de Murcia (UMU) participa a través de sus investigadores Gabriela Amorós, ilustradora científica y paleoartista, y José Carrión, profesor de la Facultad de Biología, en la Bienal de Venecia de Arquitectura, uno de los eventos culturales más influyentes del mundo, que acoge la ciudad italiana del 10 de mayo al 23 de noviembre de 2025. En el marco de un proyecto coordinado desde la Universidad de Cantabria por la investigadora Ana Belén Marín-Arroyo y en el que participa también Federica Crivellaro, de la Universidad de Cambridge, presentarán 'Out of Cave', donde resaltan el papel de la biodiversidad en el éxito evolutivo. Se trata de una exposición inmersiva que explora las conexiones entre la alimentación, cultura, medio ambiente y sostenibilidad y se basa en investigaciones científicas de los proyectos ERC Subsilience y HOMEDSCAPE-Agencia Estatal de Investigación, que lidera el investigador José Carrión.

Para Amorós y Carrión, la exposición simboliza «la capacidad de adaptación que fue crucial para la expansión y supervivencia humana, resaltando el papel vital de la biodiversidad en nuestro éxito evolutivo», explican. «Por contraste, la alimentación moderna, impulsada por la industrialización, nos está alejando de los paisajes naturales, facultando la sobreexplotación de los recursos y poniendo en peligro la biodiversidad esencial para nuestro futuro», argumentan.

Respuesta a la crisis climática

La instalación llevará a los visitantes de la Bienal de Arquitectura de Venecia a un viaje íntimo al pasado de la humanidad, invitando a reflexionar sobre nuestra forma de vivir. Inspirada en la alegoría de la caverna de Platón, la exposición contrasta la realidad con la ilusión del progreso. 'Out of the Cave', seleccionada entre más de mil propuestas internacionales y que será una de las pocas representantes españolas en Venecia, supone una apuesta interdisciplinar que invita a mirar al pasado como fuente de soluciones para la crisis climática y avanzar en la sostenibilidad de los recursos del planeta.

