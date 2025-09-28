La UMU celebra el Día Internacional de la Geodiversidad con rutas guiadas

UMU Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:49 Comenta Compartir

La Universidad de Murcia se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Geodiversidad con dos actividades abiertas al público que pondrán en valor la riqueza geológica del territorio. Ambas estarán guiadas por los geólogos Francisco Guillén Mondéjar, profesor de Cristalografía y Mineralogía de la UMU, y Carmen Corbarán Andréu, docente de la Universidad de Minho (Portugal).

La primera cita tendrá lugar el 6 de octubre, de 10.00 a 13.00 horas, bajo el título 'El Campus universitario de Espinardo, corales y mucha más geodiversidad'. Durante el recorrido, los asistentes descubrirán que el campus de Espinardo constituye un auténtico laboratorio natural capaz de contar la historia geológica de la Tierra de los últimos 250 millones de años. A lo largo de un paseo de unas tres horas, se aprenderá a interpretar las rocas y a comprender la memoria pétrea que nos rodea. Así, se pondrá de relieve la presencia de antiguos corales y deltas situados tras la Facultad de Bellas Artes, la diversidad de rocas empleadas en la fachada de la Facultad de Psicología, las rocas volcánicas murcianas —únicas en el mundo y conservadas en el Museo de Rocas Rafael Arana Castillo—, las fallas que trituran la corteza terrestre frente a la Facultad de Economía y Empresa o las vistas geológicas que se obtienen desde la Facultad de Trabajo Social hacia la ciudad de Murcia y su entorno. La inscripción es gratuita y puede formalizarse a través de la web eventos.um.es.

La segunda actividad está prevista para el sábado 18 de octubre, en el marco del proyecto 'Lalavand. Territorio Lavanda' y trasladará la geodiversidad al Campo de San Juan, en Moratalla. Aunque este enclave es conocido por la belleza de sus campos de lavanda, guarda también una historia geológica única que revela que hace 220 millones de años fue una gran salina y que las montañas que lo rodean se levantaron hace unos 15 millones de años. Durante la visita, se recorrerán las Salinas del Zacatín, las Cuevas de Zaén, los paleorrelieves de la Hoya del Gato y se disfrutará de las panorámicas que ofrecen enclaves como la Presa de la Risca. En este caso, las inscripciones se realizan a través del correo electrónico descubriendomoratalla@gmail.com.

Ambas rutas, con una duración aproximada de tres horas, están diseñadas para todos los públicos y requieren únicamente llevar calzado cómodo y agua. La iniciativa está organizada por el grupo de investigación de Geología de la UMU, con el apoyo de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Murcia, el Ayuntamiento de Moratalla, la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico, la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España y el Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Con estas actividades, la Universidad de Murcia acerca a la sociedad la diversidad geológica de nuestro entorno, fomenta el conocimiento de este patrimonio excepcional y promueve su conservación entre las nuevas generaciones.

