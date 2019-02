Los últimos románticos de Cartagena José Ángel Abad, abogado, en su despacho en Madrid. / Ernesto Agudo El abogado cartagenero José Ángel Abad dedica 'Mandil de seda' a los hombres de la revolución cantonal. Las batallitas que oyó en su infancia a su abuelo Ángel y a su tío Pepe le han inspirado esta obra que transita por «un siglo convulso y maravilloso» MANUEL MADRID Lunes, 25 febrero 2019, 08:55

El abogado cartagenero con despacho en Madrid José Ángel Abad Martínez no esconde que ha escrito -y autoeditado- su primera novela, 'Mandil de seda. Revolución Cantonal-1873' para ser fiel con la historia y para que las nuevas generaciones conozcan qué ocurrió en España en el siglo XIX, «que es una maravilla, pues todos sus personajes son dignos de una película». «La historia de España, como la de Europa, es apasionante y sin conocerla no se entienden muchas cosas que están sucediendo hoy», asegura en esta entrevista, en la que deja patente su fascinación por el pasado glorioso de Cartagena. La propuesta, que fue madurando a lo largo de varios veranos en La Manga del Mar Menor, permite al lector adentrarse en un siglo movido, del que nos ha llegado a nuestros días el eco de unos románticos que luchaban por unos ideales y que, según su criterio, podrían servir hoy de ejemplo a la juventud española. «Hoy en día tener un ideal suena como antiguo».

El libro: 'Mandil de seda' Autor José Ángel Abad. Género Novela histórica. Edición Autoedición. 324 páginas. Cartagena,2018

La revolución cantonal de 1873, escribe en el prólogo del libro, «desde el punto de vista literario, quedó en un completo olvido durante muchos años influenciados los autores por la mala prensa que el hecho suscitó en la opinión pública. Hubo que esperar casi 60 años antes de que, primero el historiador cartagenero Puig Campillo publicase 'El Cantón Murciano' en 1932 y, algo más tarde basándose en este relato, el novelista aragonés Ramón J. Sender escribiese 'Mr Witt en el Cantón', que a su autor le valió el Premio Nacional de Literatura en 1935. Desde entonces, las publicaciones noveladas sobre el tema han sido escasas aunque meritorias». Lo que hace José Ángel Abad con esta propuesta es precisamente «recordar a un grupo de hombres capaces de defender sus ideas aunque el mundo se derrumbase encima de sus cabezas que algunos llamaron 'de chorlito'. Sin ambages, ni medias tintas, sin calcular ni calibrar las consecuencias de sus actos. Solo lo hicieron porque pensaban que era lo correcto. El componente romántico de su figura, equivocada o no, resulta innegable, acompañada de un cierto fanatismo que les llevó a pensar en la Federación como si fuera el Santo Grial».

Motines, revoluciones, golpes militares y asonadas. De todo hubo en el siglo XIX. Según Abad, el principal obstáculo de la Primera República fue «tener al Ejército en contra, que en su mayoría, aun siendo liberal, era monárquico». En esta incursión histórica, este asesor de empresas cartagenero confiesa su intención de rendir homenaje a la novela de aventuras y desventuras del siglo XIX, «romántica y realista», una centuria que no daba tregua a los españoles, marcada en su inicio por la invasión napoleónica y finalizando con la pérdida de las colonias de Ultramar. «Es uno de los periodos más convulsos de nuestra historia», aprecia el escritor, «en el que florecen como hongos innumerables episodios y personajes, todos ellos dignos de ser recordados». Es precisamente el Sexenio Revolucionario el que más atención le merece, de 1868 a 1874, en el que ocurre la revolución cantonal de 1873.

Dedica el libro a su abuela Acacia, un nombre, que, según recuerda, es el árbol sagrado de la masonería. «Mi abuelo Ángel era masón, incluso conservamos el mandil suyo. Cartagena era una plaza liberal y díscola en el XIX, sobre todo contra Fernando VII y contra la monarquía absoluta. Y eso me influyó desde pequeño. Mi abuelo Ángel y mi tío Pepe, que eran republicanos federales, me hablaban de los cantonales, del duro de plata acuñado [en Cartagena] en la revolución cantonal con plata de las minas de La Unión. A mí siempre me interesó el tema desde la infancia, y he tratado de investigar la historia, de una forma novelada, para hacerla más digerible». Abad aborda también los antecedentes de la revolución cantonal para contextualizar, porque lo que pasaba en el Gobierno de Madrid y en el resto de España resultaba decisivo.

Si pensamos que todo lo que estamos viviendo hoy, a nivel político, incluido el relevo monárquico, es sustancioso, el autor de 'Mandil de seda' afirma que «el siglo XIX para la novela, para el teatro, para el cine, es una maravilla, y no se explota. Estamos con historias tontas, porque lo cierto es que todos los personajes de esa época dan para muchas películas». Cita, por ejemplo, al marqués de Salamanca, al papa Pío Nono, o a Antonio de Orleans, «que financió el asesinato del general Prim y que quería ser rey, porque era hijo de rey y padre de rey, dado que Mercedes de Orleans, que es su hija, se casa con Alfonso XII, y su padre es el último rey de Francia. Es lógico que quisiera ser el rey a toda costa».

Para un novelista, los personajes siempre tienen algo de autobiográfico, afirma Abad. En este caso en las páginas el lector topará con anécdotas familiares tangencialmente, si bien los personajes son inventados. Los personajes pululan por una Cartagena que reconecerán a todas luces, que resistió «al modo numantino», porque, como dice, «aquellos hombres pensaron, con motivo, que podían ganar y traer a España la República federal como la utopía o bálsamo de la felicidad. Al tiempo que lo que estaban haciendo era dar cumplimiento a un acuerdo de las Cortes Constituyentes que el Gobierno no se atrevía a aplicar». Y con masones en los dos lados de la contienda, «porque son masones los que echan a Isabel II, son masones los que traen a Amadeo de Saboya, son masones los que implantan la Primera República y también los que se rebelan contra ella». La falta de entendimiento, opina Abad, «tan española, acarreó el fin de la revolución cantonal que, en su caída, arrastró a la República». Para guiar a los lectores, Abad se sirve de Roque Ortuño Mercader, un joven abogado de 26 años «libre, honrado y de buenas costumbres», que aprendió de sus padres «que todos los hombres somos iguales al nacer y que los peores enemigos son la ignorancia, la soberbia, el fanatismo y la envidia», y al que encontramos en un ritual de iniciación a la masonería. Con él avanzaremos por un siglo casi sísmico, en el que jóvenes como él tenían «una vida demasiado jugosa y excitante para morir y mucho menos por un montón de ideas afrancesadas y liberales».

Dice Abad, por boca de su personaje principal, «que los hombres que de verdad cuentan en este mundo luchan por el poder o por el dinero, no por los ideales. Morir por un ideal es la coartada perfecta del que no tiene nada que perder. Son los intereses y las pasiones los que mueven a las personas que de verdad importan. Dadle al mayor revolucionario de esta ciudad una buena finca en el Campo de Cartagena o un lavadero de plata en La Unión, y habréis hecho de él un conservador convencido». El autor, que no tiene en alta consideración a los hombres, en la línea de Maquiavelo («simulan lo que no son y disimulan lo que son»), insiste en que el peor pecado es la soberbia.

Ciudad radicalizada

A través de estas páginas sabremos de Rosita [inspirada en Caridad la Negra, «célebre 'madame' de Cartagena»] y del ficticio burdel La Ballena Azul, y de las andanzas de todo tipo que había en torno a sus alcobas, y cómo las familias de la época vivían todos estos cambios. Cartagena tiene un amplio protagonismo en la trama, «dado que en este siglo es la ciudad más radicalizada, junto con Barcelona, ambas republicanas y díscolas. Cartagena, de hecho, en la Guerra Civil, sería la última plaza en rendirse, eso es así. Era una plaza libertaria, una plaza guerrera. Hoy, en general, es que no tiene nada que ver el país que somos con lo que éramos. Pero si me comparas lo que está pasando en Cataluña con lo que pasó en Cartagena, es que no tiene nada que ver. Porque los cantonales no eran independentistas, aunque ha habido propaganda y se ha dicho que Cartagena se quería independizar, pero eso es rigurosamente falso. Fue una revolución militar contra el Gobierno de la República, para imponer una república federal en toda España, no para independizarse».

La cuestión territorial en España todavía no está cerrada, opina Abad, «porque no tenemos claro la delimitación de nuestras fronteras, con Gibraltar, con Cataluña y el País Vasco». Abad dice que España entró totalmente en declive a partir del siglo XIX, «y de alguna manera el final de toda esa decadencia es la guerra civil española, donde todos los malos sentimientos y los problemas arrastrados desembocan en la guerra total».

El corazón de Antonete

El escritor de 'Mandil de seda' incluye un glosario de hechos históricos, y una galería de retratos de algunos de sus protagonistas. Uno de ellos es el ingobernable Antonete Gálvez, que ha sobrevivido en nuestro imaginario. «Tiene buena prensa», sostiene, «porque era buena gente. El tío creía en lo que decía y defendía. Era un fanático, naturalmente, y un romántico, porque la revolución cantonal que él lidera apela a los sentimientos, y él pone el corazón a la razón, porque era muy difícil ganar aquello. Murió en la cama, ya con casi 80 años».