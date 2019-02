Reynold Alexander: «Será la última vez que realice este número, sobreviva o no» El ilusionista Reynold Alexander con chaleco antibalas. / Josep García Mañana, en la gala del Festival Grandes Ilusiones, el mago puertorriqueño tratará de parar una bala con sus dientes NATALIA BENITO Jueves, 28 febrero 2019, 02:48

La asombrosa hazaña del ilusionista Reynold Alexander pondrá el corazón en un puño al público del Teatro Circo. Este mago nacido en San Juan (Puerto Rico), hace 41 años, se jugará la vida ejecutando uno de los más peligrosos números de magia -el artista prefiere evitar la palabra truco-, atrapando una bala con los dientes. Un juego que le ha costado la vida en escena a trece magos desde que se inventó.

Mañana, a las 21.00 horas, en la Gala Internacional de Apertura del 10º Festival de Magia Solidaria de Murcia Grandes Ilusiones, realizará su proeza: «Se utilizará un revólver de calibre 357. Dos personas del público escogidas al azar firmarán con un rotulador el proyectil y el casquillo de la bala, la única introducida en el revólver, que disparará un experto en tiro al blanco al que yo nunca he visto». Seis metros de distancia separarán al mago del armero, y entre ellos se colocará un un cristal que se romperá, para certificar que el disparo es real, cuando el proyectil viaje a una velocidad de 275 metros por segundo.

El mago ha mostrado este arriesgado número en cinco ocasiones, la última hace unos días en Badalona (Barcelona) y la anterior en 2012. «Me he animado a hacerlo de nuevo por el gran valor de esta causa, pero esta será la última vez que lo realice, sobreviva o no». Se lo ha prometido a su esposa, a la que esta misma semana le pedía matrimonio en la Torre Eiffel de París como testigo.

Este número se origina en Francia en el siglo XIII y uno de sus ejecutores más famosos, que murió realizándolo hace 101 años , fue Chung Ling Soo, uno de los pocos que hizo sombra al gran Houdini. Lejos de competir, ambos ilusionistas fueron buenos compañeros y el maestro escapista quiso homenajear a Ling Soo con el fatídico número, «pero no se atrevió a hacerlo, ¡fíjese su complejidad».

Una de las dificultades que entraña este juego crucial es que no se puede practicar: «La primera vez que lo hice, lo hice, y ya está». El puertorriqueño, quitando hierro al asunto, tomará medidas de seguridad: «¡Qué nadie piense que voy por la calle atrapando balas! En el escenario llevo un chaleco y unas gafas de protección. Además, un láser ayudará al armero a apuntar a su objetivo».

Paco soltará el gatillo

El encargado de soltar el gatillo es Paco Martínez, de la Armería de El Carmen, que está asombrosamente tranquilo: «Disparar es mi trabajo y cuando me lo propusieron, sabiendo que iba a colaborar en un evento solidario, no lo dudé». Todo lo que ocurrirá sobre el escenario estará supervisado por la Policía, debido al evidente riesgo que provoca la presencia de un arma en escena. «En Badalona por poco no se hace y en Murcia ha habido varios contratiempos pero al final hemos logrado todos los permisos. En Estados Unidos no habría ningún problema».

La décima edición de la Gala Solidaria Grandes Ilusiones, organizada por la Fundación Gmp, cuya recaudación íntegra irá destinado a Assido, Asociación para personas con síndrome de Down de Murcia, estará presentada por Carlos Sobera y participarán Jammes Garibo, Los Taps, Diego y Elena, Hugo Miró y Charlie Mag.

En el 'show', «si sobrevivo -vuelve a recalcar el ilusionista- realizaré una segunda participación, un número del cual ha comprado los derechos David Copperfield. Se realiza con un reloj de arena y es una metáfora en la que hablo del tiempo. Una reflexión, con la magia como herramienta». El sábado participará junto al mago puertorriqueño Hansel en «algo más jovial, creativo y dinámico».