La tentación despierta de nuevo en Telecinco con su edición «más delirante» Sandra Barneda repite como maestra de ceremonias en 'La isla de las tentaciones' con cinco nuevas parejas

J. Moreno Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:17

El paraíso dominicano vuelve a abrir sus puertas. 'La isla de las tentaciones' regresa hoy con su novena edición a Telecinco, y lo hace con la promesa de sacudir de nuevo las emociones, las certezas y las relaciones de cinco parejas dispuestas —al menos en teoría— a demostrar que su amor es más fuerte que la tentación.

Telecinco y Mediaset Infinity emitirán esta nueva entrega del formato producido por Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), que repite con Sandra Barneda al frente. Tras el gran éxito de la edición anterior, la cadena ha apostado por una fórmula más intensa: tres noches consecutivas de emisión –lunes, martes y miércoles, a las 21.45 horas– para seguir el «despertar de la tentación» casi en tiempo real.

Los protagonistas de esta edición son Juanpi y Sandra, Gilbert y Claudia, Lorenzo y Nieves, Rodri y Helena, y Darío y Almudena, cinco parejas que llegan convencidas de que lo suyo es inquebrantable. Pero como suelen replicar los responsables del programa «nadie está preparado para la isla». En el momento en que pisan la arena, las reglas cambian y todas las certezas se tambalean. Todo se diluye.

Barneda se mostró especialmente sincera al hablar del impacto emocional que le provoca el programa. «A veces estoy sobresaturada de todo lo que recibo. 'La isla de las tentaciones' tiene una fórmula muy particular: te obliga a enfrentarte desde la transparencia total, sin red, sin saber lo que va a pasar ni cómo van a reaccionar. Ahí tengo que reaccionar y no te lo puedes pensar».

La presentadora recordó la presión con que arrancó la grabación de esta novena temporada tras el éxito de la anterior, donde el fenómeno de José Carlos Montoya se viralizó en todo el mundo: «La octava fue un exitazo, y claro, cuando vas a grabar algo así, piensas: ¿qué va a pasar ahora? Pero 'La isla' y el amor se reinventan cada año».

Para Barneda, el programa trasciende el formato televisivo y se convierte en un reflejo del amor contemporáneo. «Siempre digo que 'La isla de las tentaciones' es una historia de pasiones, de vulnerabilidad absoluta, de cinco parejas que creen que el amor es más fuerte que la tentación», avisó. «Pero cuando ponen el pie en la arena, todo se diluye. Todas sus creencias se vienen abajo y empieza para nosotros el juego», explicó.

Durante la grabación de la novena edición, Barneda se encontró con un rodaje especialmente potente. «Siempre me gusta bautizar cada edición mientras la grabo, y esta la he llamado delirante», señaló. «Desde el minuto uno tenía la sensación de que estábamos viviendo realidades paralelas. Me preguntaba: ¿dónde están ellos y dónde estoy yo? Hay mucho drama, pero también mucho humor. Es tan delirante que, del drama, a veces te ríes», añadió.

Uno de los momentos más destacados, que Barneda quiso mencionar sin revelar demasiado, es «el espejo». «Para mí es uno de los momentos más intensos de esta temporada. Es muy cinematográfico, muy simbólico, y marca un antes y un después. Tiene mucha verdad contenida y una carga emocional enorme. No puedo adelantar más, pero quedaos con eso», avanzó.

«Cinco valientes»

Sobre las parejas participantes, Barneda aseguró que «son cinco valientes». Mencionó especialmente a Darío y Almudena, con once años de relación: «Todos nos vamos a sentir identificados con ellos. También a Juanpi y Sandra, que tienen momentos maravillosos y muy reales. Hay una autenticidad enorme en lo que viven».

Barneda confesó que esta temporada ha vivido el rodaje con más intensidad que nunca: «Este año me salto el guion a un nivel que no lo había hecho antes», dijo. Porque, según adelantó la también escritora, hay situaciones tan surrealistas en las que no puede quedarse callada.

Tanto cadena y productora prometen revolucionar el formato con giros inéditos y nuevas dinámicas que pondrán a prueba a las cinco parejas en República Dominicana. Entre las principales novedades destaca la bienvenida sorpresa: esta vez serán los solteros y solteras quienes reciban a las parejas en la playa, generando tensión e incertidumbre desde el primer minuto antes de la llegada de Sandra Barneda.

Además, la famosa 'luz de la tentación' mostrará por primera vez la identidad de quien cruce los límites, aunque solo ocurrirá una vez en toda la edición. Otra innovación será el visionado exclusivo de las solteras, que podrán ver en privado imágenes de las chicas y decidir si los chicos deben enfrentarse a ellas.

Con estas incorporaciones, 'La isla de las tentaciones' intentará enganchar a un público que se evade con un formato en el que todo puede pasar. En la temporada anterior cerró con una media del 16,5% y 1.529.000 espectadores, convirtiéndose en la edición con mejor 'share' del formato desde la tercera, emitida en 2021. De este modo, en Telecinco confían que la isla dé un empujón a sus audiencias generales, que en octubre quedaron por debajo del 10%.