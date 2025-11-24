Plastilina contra la violencia machista 'Tele' social. El canal Cosmo presenta 'El mismo', un cortometraje de animación con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Diez años después de terminar el instituto, Mar y Álex se reencuentran. Lo que aparentemente es un encuentro casual se convierte en un ajuste de cuentas. Mar no ha olvidado que Álex difundió una imagen íntima suya «como si fuera un simple juego». Para él fue una broma adolescente; para ella, una agresión que marcó su vida y cuyo eco aún la acompaña.

Esta es la premisa de 'El mismo', el nuevo cortometraje del canal temático Cosmo y la productora Algarabía Animación, que utiliza la innovadora animación 'stop-motion' con personajes de plastilinas, para sacudir conciencias desde un formato poco habitual en este tipo de temáticas. Su estreno está previsto este martes, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a las 22.00 horas.

La historia de 'El mismo' ahonda en una realidad alarmante: más del 73% de las mujeres que usan internet han sufrido algún tipo de violencia digital, desde acoso en redes hasta la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, según datos del Ministerio de Igualdad. Las heridas que deja esta violencia no son virtuales: afectan a la seguridad, la autoestima y el bienestar de las víctimas. En los casos más extremos, derivan en situaciones límite. Estudios recientes apuntan a que el 40% de las mujeres que se suicidan habían sido víctimas de violencia de género, fenómeno ya reconocido como «suicidio machista». El Observatorio de Salud de la Mujer añade otro dato estremecedor: el 80% de estas víctimas habían pensado en el suicidio como única salida, y un 65% había tenido uno o más intentos autolíticos.

La colaboración entre Cosmo y Algarabía Animación ya venía de proyectos anteriores, y fue precisamente la vertiente social del canal la que dio origen al corto. «Este corto parte de la causa social de Cosmo. Nosotros como productora ya habíamos trabajado con ellos, así que les propusimos hacer un cortometraje sobre la violencia de género con personajes de plastilina», explica Tomás Conde, director y productor ejecutivo.

'El mismo' habla también de la capacidad de las víctimas para superar los traumas del pasado y reconstruirse

La elección del 'stop-motion' no es casual. Algarabía, estudio gallego con más de 30 años de trayectoria, ha hecho de esta técnica un sello propio. En su filmografía figuran 14 cortometrajes, series y la película 'Brujería'. Su dominio del modelado y la animación cuadro a cuadro aporta al corto una fuerza visual íntima y humana, que multiplica el impacto de la historia.

Para Virginia Curiá, la intención era clara desde el inicio: «Siendo fieles al guion, yo quería que se viera que, aunque Mar ha sufrido un trauma muy grande, ha superado el daño que sufrió y ha salido adelante».

La técnica de animación 'stop-motion' es tan artesanal como precisa. «Consiste en ir moviendo fotograma a fotograma a los personajes. Cuando hacemos 25 fotos, tenemos un segundo de animación», explica Curiá. Trabajan a una escala del 1 al 10, imaginando los movimientos como si el tiempo transcurriera a cámara lenta. Cada expresión, cada gesto, cada boca y cada mirada se ajusta cuidadosamente para sincronizarlas con las voces, grabadas previamente.

Virginia Curiá y Tomás Conde, con sus creaciones.

Objetivo emocional

Pero detrás de la minuciosidad técnica hay un objetivo emocional. «Uno de nuestros objetivos es que el espectador olvide que está viendo personajes de plastilina», añade Conde. «Que no piense en la técnica, sino que reflexione sobre lo que cuentan estos personajes. Eso es importantísimo para conseguir esa comunicación y esa empatía».

En 'El mismo' no hablan de muñecos, sino de intérpretes. «Mar y Álex son como actores: interpretan, sienten, sufren, se ríen», explica el equipo. Están construidos con plastilina Jobi -la misma que se vende en librerías y supermercados- y cuentan con estructuras internas que permiten manipularlos. Las bocas son intercambiables para lograr naturalidad en el diálogo; los ojos, de resina, incluyen un diminuto agujero que permite mover la pupila con un alfiler. Las manos, uno de los elementos que más sufre, se reemplazan prácticamente en cada plano.

'El mismo' no solo denuncia una de las violencias contemporáneas más invisibilizadas; también abre un espacio para hablar de la reparación y de la capacidad de las víctimas para reconstruirse. La animación permite abordar un tema duro sin perder sensibilidad, y el enfoque íntimo del corto invita al espectador a reflexionar sobre responsabilidades, consecuencias y silencios.

Con una estética artesanal, la nueva producción de Cosmo y Algarabía Animación se convierte en una pieza necesaria: un recordatorio de que detrás de cada imagen, detrás de cada clic, hay vidas reales. Y heridas que, aunque no siempre se vean, dejan cicatrices profundas.