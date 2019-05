Dos padres de familia numerosa representan a Murcia en 'Masters de la reforma' Paco Navarro y Jéssica Serrano / Martínez Bueso El nuevo concurso de Antena 3, que se estrenará esta noche a las 22:45 horas, pondrá a prueba las habilidades decorativas y de bricolaje de diez parejas LAURA LÓPEZ Lunes, 6 mayo 2019, 08:06

«Uno más uno son siete, ¿quién me lo iba a decir?». La canción de la mítica serie Los Serrano le viene como anillo al dedo a esta pareja de murcianos, Paco y Jéssica. Y es que en casa siempre han sido siete miembros, hasta que nació la octava de la familia hace dos años, el único descendiente que tienen en común. El resto son los tres hijos del anterior matrimonio de él y los dos pequeños del anterior matrimonio de ella. Los padres de esta familia numerosa tan especial se han ausentado de casa durante dos meses y medio para demostrar en 'Masters de la Reforma' que tienen talento de sobra para remodelar cualquier estancia o inmueble contemplando todos los aspectos de una reforma, el bricolaje y la decoración.

Paco Navarro tiene 41 años y es cocinero. Regenta un restaurante situado en El Palmar y está a punto de abrir otro local en la capital murciana. Nada tienen que ver los fogones con la albañilería o el interiorismo aunque él advierte que «hay que ser un poco manitas para entrar en este concurso». «No tienes por qué haber hecho diez tabiques en tu vida», asegura, si bien es cierto que cuenta con su experiencia como restaurador de antigüedades, algo que siempre ha sido un hobbie para él.

Jéssica Serrano tiene 35 años y trabaja en el departamento de administración de una empresa constructora. Confiesa que fue Paco quien le convenció para presentarse al casting ya que «no había puesto en mi vida un tornillo, era la que daba ideas» aunque él reconoce que «me he dado cuenta de que es una todoterreno».

Ambos, satisfechos con su paso por el programa, coinciden en que quizá uno de sus principales 'hándicaps' fue que «perdíamos mucho tiempo discutiendo» porque «cada uno tiene su criterio». «Nos vais a ver discutir y conforme avanza el programa más, por la presión acumulada», afirma Jéssica.

Día tras día, junto a otras nueve parejas, han visitado inmuebles de toda España para cumplir con los proyectos de sus propietarios y devolverles una propiedad reformada a su gusto. Han sido evaluados por un reputado jurado compuesto por Carolina Castedo (directora de ejecución de obras), Pepe Leal (interiorista) y Tomás Alía (arquitecto). Les veremos competir por equipos y en parejas en pruebas de habilidad y auténticas obras que contarán, además, con la valoración de célebres invitados.

El esfuerzo físico que han invertido los participantes murcianos en este concurso es incuestionable y no queda muy por detrás del desgaste emocional que han sufrido. De hecho, Jésicca se planteó el abandono. «Se me hizo muy cuesta arriba separarme de mis hijos y eso hace que estés muy sensible y te afecta todo mucho más», confiesa.

No obstante, parece que se han complementado a la perfección puesto que Paco era más diestro en albañilería y Jéssica ha dominado muy bien la pintura y la instalación del suelo. «Paco ha aportado su iniciativa y su voluntad de tirar hacia delante» destaca Serrano a pesar de que, a su juicio, arriesgar tanto le haya conducido a cometer errores. Él hace hincapié, a modo de respuesta, en que su trabajo era más complicado que el de su novia y ella apostilla: «Yo lo que hago, lo hago bien».

Este lunes será el gran debut de la pareja murciana. El estreno en televisión de 'Masters de la Reforma', presentado por Manel Fuentes, será a las 22:45 horas, en Antena 3.