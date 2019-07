Melani García representará a España en Eurovisión Junior 2019 Melani García, de 12 años, junto a Máximo Huerta en el momento de conocer la decisión. / RTVE La joven cantante, de 12 años, fue la ganadora de la última edición de 'La Voz Kids' | TVE regresa a la versión infantil del concurso tras su retirada en 2006 JUANFRAN MORENO Madrid Miércoles, 24 julio 2019, 14:20

La cantante de lírica Melani García, de 12 años, será la representante de España en el Festival de Eurovisión Junior 2019, que se celebrará el domingo 24 de noviembre en la ciudad polaca de Gliwice. TVE se ha decantado por la joven tras una selección interna, pero ha esperado a este miércoles para hacer pública la noticia en 'A partir de hoy', el magacine que presenta Máximo Huerta. «No tenemos gobierno, pero sí representante de Eurovisión Junior», bromeba el exministro.

Durante la emisión en directo del programa de La 1, Melani conocía la noticia de su participación en el certamen. «Ir a Eurovisión es mi sueño desde pequeñita», desvelaba entre lágrimas la valenciana, quien se pensaba que acudía al espacio de TVE para promocionar su nuevo single. La cadena dará a conocer próximamente el tema que interpretará la niña.

Natural de La Eliana (Valencia), Melani cuenta con experiencia en televisión. Fue la ganadora de la cuarta edición de 'La Voz Kids' en Telecinco – pertenecía al equipo de Melendi - gracias a su interpretación del clásico 'Nessum Dorma'. Después de su participación en el 'talent show', continuó su especialización en la música lírica con una beca de formación valorada en 10.000 euros.

Toca el violín y ha participado en el musical 'We Love Queen' que homenajea a la legendaria banda británica. Además, publicó su primer single en junio de 2018, una versión de la mítica canción de Andrea Bocceli 'Vivo por ella'. La cantante ya confesó alguna vez, tras su triunfo en 'La Voz Kids', su pasión por el festival de la UER y su deseo de representar a nuestro país en esta cita.

Regreso de España a Eurovisión Junior

Con Melani García, TVE vuelve a Eurovisión Junior trece años después de abandonar el certamen. La cadena pública participó hasta en cuatro ocasiones. En 2003, España quedó en segunda posición con la canción 'Desde el cielo', que interpretó Sergio Jesús García. Un año después, María Isabel (2004) consiguió la victoria con su 'Antes muerta que sencilla', en una actuación que fue seguida por más de 5,9 millones de espectadores y un 39,1% de la audiencia. Finalmente, Antonio José (2005) y Dani Fernández (2006) fueron los últimos representantes españoles.

En aquel momento, la Corporación se retiró de la versión infantil al considerar que la competición «fomenta estereotipos que no compartimos». Desde entonces, TVE valoró el regreso a Eurovision Junior por el interés social que seguía suscitando en nuestro país, aunque no ha sido hasta 2019 cuando ha decidido volver a participar.

Junto a España, otros 19 países lucharán por llevarse el 'mini' micrófono de cristal. En este sentido, han confirmado su asistencia Albania, Australia, Portugal, Francia, Italia, Rusia o Países Bajos, entre otras candidaturas. La joven polaca Roksana Wegiel fue la ganadora de la última edición con la canción 'Anyone I Want to Be'.