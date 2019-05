«En el 'caso Maddie' alguien miente» Los padres de la niña desaparecida Madeleine McCann, Gerry y Kate, a su llegada a la rueda de prensa que ofrecieron tras el anuncio de las autoridades portuguesas de archivar el caso por falta de pruebas. / Lee Sanders (Efe) El expolicía portugués Francisco Moita Flores participa en el documental 'La desaparición de Madeleine McCann' (DKiss) JULIÁN ALÍA Jueves, 2 mayo 2019, 19:14

Doce años después, Madeleine sigue en paradero desconocidos. La noche del 3 de mayo de 2007 desapareció de su habitación del hotel en Praia da Luz (Portugal), donde se alojaba junto a sus padres Kate y Gerry McCann, que habían salido a cenar. El inspector de policía Francisco Moita Flores, a punto de cumplir 70, ya retirado y ahora relacionado con el mundo de la literatura y la televisión, siguió el caso desde el principio, y ahora, es una de las caras del documental 'La desaparición de Madeleine McCann', que emite este viernes DKiss a las 22.00 horas.

- ¿Cuál es su teoría sobre este caso?

No tengo teorías, porque según decía un profesor que tuve: 'El que no sabe, teoriza'. Yo estaba en Grecia cuando sucedió el caso y las primeras noticias que vi fueron en un canal inglés. Vi hablando a unos detectives, que se suponía que habían sido contratados por los padres de Maddie, sacando teorías sobre lo que podía haber sucedido. Era tan absurdo todo lo que decían que llamé a un compañero para que investigara a los padres y al grupo de amigos, que es algo que tienes que hacer en una investigación criminal: investigar a aquellas personas más cercanas.

- ¿Por qué eran absurdas?

Es impensable que un grupo de padres se vaya a un país extranjero y abandone a sus hijos en casa para ir a cenar a 80 o 100 metros. Ese fue el primer error en la investigación: todas esas teorías de fantasías basadas en que era una red de pederastia que raptaba a niños. En una investigación criminal no debe haber teorías. Hay que plantear hipótesis y preguntas para los hechos ocurridos. Las teorías son para los romances y las películas, pero una investigación criminal es muy pragmática, muy práctica, muy empírica, y no es compatible con juicios morales. Quien teoriza tanto en vez de enfocarse en los hechos es porque no sabe investigar.

- ¿Por qué doce años después no se sabe qué ocurrió?

La Policía Judicial ha cometido errores. El primero ha sido no considerar como sospechosos a los padres por el crimen de abandono y exposición que hicieron con sus hijos. Este crimen se conoce así en la ley portuguesa: crimen de exposición y abandono de menores. Este es el principal error que se cometió, y a partir del cual todo ha sido manipulado.

- ¿Cree que va a llegar a resolverse?

No creo que se vaya a resolver. La única forma de resolver este caso sería haciendo una reconstrucción de esa noche, porque si lees los archivos del caso te das cuenta de que dentro del grupo de ocho personas que estaban allí, hay gente que está mintiendo, y algunos, descaradamente.

- ¿Cómo vivió el caso?

Lo viví con muchísima tensión, obviamente, por ser un caso tan mediático, pero también con la distancia necesaria para poder analizarlo, porque ha sido un caso que ha enamorado a la opinión pública. Gracias a esta distancia he podido ver sus errores y sus virtudes. Uno de los errores, como ya decía, fue la secuencia de teorías que eran imposibles. Es imposible que un secuestrador, sea quien sea, entre tranquilamente por la puerta, coja a la niña y salga con ella en brazos por esa específica ventana.

- ¿Se acostumbra uno a este tipo de situaciones?

Sí, te acostumbras a lidiar con crímenes a diario; es tu rutina. Pero Portugal es el país más seguro de Europa y en los 40 años de democracia que tenemos, contando con Maddie, solo han desaparecido tres niños. Nunca hubo una red de pederastas, secuestradores... Eso nunca existió en Portugal, es una invención que se ha hecho para proteger a los padres de Maddie y a su grupo de amigos.

- ¿Por qué dejó la Ppolicía?

He sido policía durante muchos años y siempre he estado estudiando, pero llegó el momento en el que tuve que decidir si seguir una carrera universitaria o seguir con el trabajo de policía y escogí la opción universitaria.

- ¿Fue ahí cuando comenzó en el mundo de la literatura y la televisión?

No, la carrera de escritor siempre ha sido paralela a la de policía. Ahora estoy jubilado, pero sigo escribiendo ficción.