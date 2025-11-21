La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Andreu Buenafuente. R. C.

Buenafuente hace un parón «temporal» por «exceso» de trabajo

El presentador, no obstante, seguirá presentando las Campanadas en RTVE

F. Morales

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:04

Comenta

Andreu Buenfuente se tomará un «parón temporal» por «exceso de carga de trabajo» y por «prescripción médica». Así lo ha comunicado RTVE a través de un comunicado en X firmado por el propio presentador, que no obstante seguirá siendo el presentador, junto a Silvia Abril, del programa de las Campanadas de RTVE.

De esta forma, el presentador y humorista dejará de presentar temporalmente 'Futuros imperfectos', un espacio de humor que TVE emitía cada jueves por la noche en el que Buenafuente protagonizaba un monólogo sobre los últimos temas de actualidad. «Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño». recoge el comunicado.

Con seis premios ondas, además del Premio Nacional de Televisión 2020, el presentador, locutor y productor suma más de tres décadas de trayectoria marcada por la innovación en los formatos de entretenimiento. Además de conducir 'Futuro imperfecto', en la actualidad, también codirige y copresenta 'Nadie sabe nada' junto a Berto Romero y protagoniza 'El tenoriu' en el Teatre Coliseum de Barcelona.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 20 de noviembre de 2025
  2. 2 El laberinto natural más grande de España está en la Región de Murcia y es gratuito: esta es su ubicación
  3. 3 Richard Gere participará en el encendido del Gran Árbol de Navidad de Murcia
  4. 4 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del jueves 20 de noviembre de 2025
  5. 5 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy jueves 20 de noviembre de 2025
  6. 6

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  7. 7 El restaurante del centro de Murcia con un menú de menos de quince euros
  8. 8 Dimite el coordinador de Protección Civil en Murcia «al no poder cumplir las misiones» a su cargo
  9. 9

    La antigua fundición Frigard de Cartagena se convertirá en un supermercado y en viviendas
  10. 10

    El reto de adoptar a dos mellizos con enfermedades genéticas: «Somos una familia rara, que significa extraordinaria»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Buenafuente hace un parón «temporal» por «exceso» de trabajo

Buenafuente hace un parón «temporal» por «exceso» de trabajo