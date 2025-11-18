La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Andreu Buenafuente y Silvia Abril en los Goya 2020. AFP

Andreu Buenafuente y Silvia Abril presentarán las campanadas de La 1

Televisión española apuesta por la experimentada pareja de cómicos para dar el broche final al año en la Puerta del Sol

Miguel G. Casallo

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:10

Comenta

De Broncano y Lalachus a Buenafuente y Silvia Abril. RTVE apuesta por la experimentada pareja de cómicos para presentar las campanadas 2025/2026 en La 1. Tras una pareja joven que surgió del programa La Revuelta y que llevó a televisión española a ganar a Antena 3, ahora el matrimonio catalan les espera seguir liderando la audiencia en el último día del año.

El duelo lo tendrán con la sólida pareja de Atresmedia, Cristina Pedroche y Alberto Chicote, que llevan presentando las uvas durante 10 años consecutivos. RTVE ganó el año pasado gracias a la pareja de 'La Revuleta', programa que revolucionó la parrilla en 2024. Este año sorprende con otra pareja que sale de uno de sus programas 'Futuro Imperfecto', otro de los espacios que más audiencia genera cada jueves.

Atresmedia este año prescinde de La Sexta, emitiendo las mismas campanadas en sus dos canales principales. En respuesta, José Pablo López, director de RTVE, avanzó hace unos días que este año harán «algo muy diferente que será espectacular».

No es la primera vez que presentan juntos un evento de gran embergadura. En 2019 y 2020 fueron los encargados de conducir la gala de los Goya en la 33ª edición de Sevilla y la 34ª de Málaga. En la primera fueron bien recibidos por el público, siendo líder de audiencia en 2019 con una cuota de pantalla del 26,2%. La despedida de la gala 2020 con los presentadores mostrando los glúteos al público fue uno de los momentos más comentados.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet avisa de frío invernal en la Región de Murcia y temperaturas bajo cero: «Llega una masa de aire ártico»
  2. 2 Descubren en el Mar Menor una nueva fuente de mercurio «hasta ahora ignorada»
  3. 3 La Policía investiga la muerte de una mujer en una casa de Murcia y arresta a su marido
  4. 4 El rabo de gato trae una «emergencia ecológica» a la Región de Murcia y reduce la seguridad vial
  5. 5 Retenciones kilométricas y un accidente múltiple en las autovías A-7 y A-30, a su paso por Murcia
  6. 6 Luto en Puente Tocinos por Carmelina: «Ha sido una desgracia»
  7. 7 Denuncian en Murcia la venta de vivienda protegida al doble del valor de compra y alquileres ilegales en Joven Futura
  8. 8 El submarino S-82 ya surca las aguas del puerto de Cartagena
  9. 9 Las ayudas que puedes pedir si ya cobras el subsidio para mayores de 52 años
  10. 10 La Policía investiga la muerte de una mujer en una casa de Murcia y arresta a su marido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Andreu Buenafuente y Silvia Abril presentarán las campanadas de La 1

Andreu Buenafuente y Silvia Abril presentarán las campanadas de La 1