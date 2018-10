Ana Rosa desvela que superó un cáncer de mama hace ocho años Ana Rosa Quintana ha reconocido que padeció cáncer, este viernes. / R.C. «No lo había dicho antes porque tenía niños pequeños. Venía a trabajar todos los días y por la tarde me iba a darme la radio», explicó este viernes la presentadora madrileña COLPISA Madrid Viernes, 19 octubre 2018, 12:51

La presentadora Ana Rosa Quintana ha reconocido este viernes que hace ocho años padeció un cáncer de mama y lo superó. Lo ha hecho en directo, en el formato que conduce cada mañana en Telecinco -'El Programa de AR'- justo cuando se conmemora el Día Mundial de la enfermedad. «No lo había dicho antes por pudor, porque tenía niños de seis años y no quería que se asustaran. También porque mi madre vivía y me prometí que no lo diría mientras ella estuviera pero creo que es importante que lo diga. Hace ocho años me diagnosticaron un cáncer de mama, en julio de 2010, era un túmor benigno, prácticamente nada. Tuve radioterapia. Venía aquí todos los días, hacía el programa y luego me iba a darme radio. No cogí la baja», explicaba la periodista madrileña.

Su pronta recuperación no fue un motivo para no estar preocupada. Quintana confesó que durante aquella época «lo pasé muy mal y mi marido también, porque mis hijos eran muy pequeños, pero el pronóstico era muy bueno».

La presentadora también ha reconocido que acude a revisiones regulares, cada seis meses, como recomiendan los médicos en este tipo de casos. «Hay que seguir con nuestra vida, que es divertirse, vivir... y que esto, tal y como es nuestro mundo, cualquiera puede padecer un cáncer», finaliza Ana Rosa.