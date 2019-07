Trovalia convierte a Cartagena en la capital de la poesía oral improvisada Gustavo Colina, músico venezolano, con su hermano Israel. Del 1 al 3 de agosto, en la ciudad portuaria, en Mar de Cristal y en Isla Plana tendrán lugar las veladas con artistas españoles y de siete países invitados MANUEL MADRID Miércoles, 31 julio 2019, 02:45

La Asociación Trovera José María Marín organiza la XVI edición del Festival Internacional de Poesía Oral Improvisada de Cartagena, una cita consolidada en la agenda veraniega que arranca mañana, a las 22 horas, en la plaza del Ayuntamiento de Cartagena y llegará hasta el Paseo Marítimo de Mar de Cristal y la playa de Isla Plana (viernes 2 y sábado 3) a las 22 horas.

Helios, el dios sol, es el protagonista que ilumina esta convocatoria, una obra del artista malagueño Francisco Javier Toro, 'Bas', que ha regalado el cartel de esta edición y en el que ha pretendido expresar las distintas formas de versar en la América hispana. En esta edición intervendrán artistas de siete países invitados: Cuba, Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia y Panamá, junto con las delegaciones españolas de Islas Canarias, Málaga, La Unión y la Huerta de Murcia mediante la asociación 'El Patiñero'. Más de 20 artistas en distintas combinaciones que darán a las noches de Trovalia el protagonismo al trovo y a la improvisación, en general.

Juan Pedro Torralba, concejal de Festejos de Cartagena, recordó ayer que si nuestra tradición se concreta especialmente en quintillas troveras y décima espinela, en glosas, pies forzados, etc, «hace 16 años que buscamos romper la cadencia en la que se encontraba un certamen que desde hace 33 años limitaba, quizás por exceso de celo en su momento, la forma de improvisar, incluso de su expresión ligada a la música». Trovalia se abrió a similares formas de expresión y espectáculos, y su contenido, incidió el edil, se fortaleció con la participación de otros países que tienen el español como lengua, «mostrando en Cartagena el ingenio y la belleza de la lengua española unida a ese factor latino que le da agilidad y reflejos a la hora de expresarlo». En Trovalia el premio se lo lleva el público en cada velada, por lo que el Consitorio invita a participar en estos tres actos cerca del mar, que es el lugar de encuentro de este certamen. Cartagena, de nuevo, como punto de acogida del arte en todas las manifestaciones, en este caso con cantes y poemizaciones.

«Somos los embajadores del verso de Cartagena, el arma que utilizamos no son las bombas sino la poesía»

El director de la asociación Trovero José María Marín, Juan José Parra, explicó recientemente en la presentación de este ciclo que todas las formas de proyectar la creatividad y expresión de la lengua castellana a través de la poesía improvisada y música han contado con artistas de todos los países de habla hispana. Parra agradece el apoyo institucional a este certamen, «que fue muy difícil» lanzar en sus comienzos. «Somos una asociación que con el beneplácito del Ayuntamiento organizamos Trovalia, y no solo es difícil llegar a la meta, sino mantenerse en ella, y nosotros todavía no hemos llegado a esa meta». Este año se alcanza el récord de participantes. «Ya somos un referente en España, en Europa y en todos los países de habla hispana, hacemos algo único en el mundo, por eso merece la pena destacarlo. Nos tocó vivir la época de las vacas flacas, llevó un palo grande el festival, y con el apoyo económico y moral del Ayuntamiento de Cartagena y de todos los compañeros seguimos adelante. En realidad, somos los embajadores de la poesía y del verso improvisado de Cartagena, y el arma que utilizamos no son la guerra ni las bombas que matan y discriminan. Nuestra arma es la poesía que une, que da alegría y satisfacción».

Este año, los participantes en Trovalia son Ricardo Pino (Argentina), Francisco Javier Barros Rojas (Chile), Leidy Johana Gonzáles y Edwin Giraldo 'Radio Loco' (Colombia), Juan Antonio Díaz y Oniesis Gil Cruz (Cuba), Jazmín Suseth Muñoz y el músico José Augusto Broce (Panamá), Gloria Manuela Acevedo (Uruguay), Víctor Hugo y el músico Gustavo Colina (Venzuela), los canarios Yapci Bienes, Eduardo Duque, Fernando Murga (músico) y Jesús Yeray Martín Lozano (músico); el poeta del Genil (Villanueva de Tapia) Gerardo Páez 'El Carpintero', Pedro José Sánchez 'El Alcazareño' (Escuela Mesa Café de La Unión) y Pedro López 'Cardoso II' (Asociación Trovera Manuel Cárceles 'El Patiñero').

Buena parte de los participantes latinoamericanos ha pasado previamente por el Festival Internacional de Cante de Poetas 2019 (Villanueva de Tapia), un encuentro temático en la Sierra Norte de Málaga en el que participan trovadores de habla hispana de distintos puntos de la geografía mundial, que tienen como reto ser los mejores en improvisar rimas. Un espectáculo cultural en el que Cartagena también ha estado presente gracias a la Asociación Trovera José María Marín. En esta ocasión, los artistas de la Región que participaron en Málaga fueron Juan José Santos Contreras 'El Baranda', Emilio del Carmelo, Tomás Loba y Juan Martínez 'El Mergo'.

Trovos en La Unión

Dentro del Festival del Cante de las Minas, el próximo 10 de agosto tendrá lugar el II Certamen de Trovos 'Pascual García Mateos'. El pintor Pedro Diego Pérez Casanova es el autor del cartel anunciador de esta segunda edición. La semifinal y final del concurso coincidirá con el último día del festival. El salón de actos de la Casa del Piñón acogerá la semifinal a las 11 horas. La final del certamen tendrá lugar el mismo día, a las 19.30 horas, en la avenida del Flamenco. José Sánchez Martínez, conocido como 'El Taxista', recibirá el galardón Trovero Marín, en reconocimiento a su trayectoria y a su figura, como miembro de una generación de troveros únicos, como Ángel Cegarra 'El Conejo', 'El Patiñero' o 'El Repuntín'. La musa es la periodista Carmen Conesa; Miguel Meroño encarnará el heraldo y Francisco García Vicente será el juglar.