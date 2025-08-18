La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Representación de 'Historia de una muñeca abandonada'. Silfo Teatro

Tres compañías escénicas de la Región de Murcia estarán en el festival de verano FIT Madriz

Teatro Silfo presentará 'Historia de una muñeca abandonada'; Periferia representará 'Bobo', y La Tendía hará lo propio con 'Resonancia'

EP

Lunes, 18 de agosto 2025, 23:46

Una nueva edición del festival de verano FIT Madriz vuelve del 20 al 31 de agosto al Teatro de Títeres del Retiro, con un total de 12 espectáculos a cargo de cuatro compañías internacionales (Grecia y Francia) y ocho nacionales (dos de ellas, madrileñas), con el 50% de la programación diseñada para público juvenil y adulto. Tres de las compañías que presentan espectáculos proceden de la Región de Murcia.

La compañía griega Hop Signor Puppet Theatre abrirá el festival el 20 de agosto con 'Blue', un montaje protagonizado por la policía y las fuerzas del orden..

'Historia de una muñeca abandonada' llegará el domingo 24 para un público a partir de cuatro años y a cargo de la compañía murciana Teatro Silfo. Una muñeca rota es abandonada por una niña que lo tiene todo y es recogida por otra que, aunque no tiene nada, la cuida con esmero. A través de esta historia en verso, se invita a reflexionar sobre la importancia de valorar lo que tenemos.

También de Murcia procede La Tendía, que el lunes 25 representa 'Resonancia'. Un espectáculo íntimo en el que un hijo busca la voz de su padre, fallecido hace muchos años. Recomendada a partir de diez años, la obra viaja por los recuerdos y el cosmos, para preguntarse dónde van las palabras que un día partieron. La Tendía ha recibido premio Azahar al mejor espectáculo infantil por 'La Isla de las cosas perdidas' (2023).

'Bobo', de Periferia Teatro, es la propuesta que se dirige a los más pequeños. A partir de los tres años, el sábado 30, los niños podrán conocer la historia de Bobo, un pingüino que vive en el polo sur junto a sus padres y que ahora va a vivir la gran aventura de tener un hermano. Ubicada en Murcia, Periferia profundiza desde 1989 en el estudio e investigación de la marioneta.

El jueves 21, el colectivo andaluz Lobishome ofrece 'Cristobita y el novio de la muerte'. 'Flor de Greguerías', inspirado en Ramón Gómez de la Serna, es la propuesta de Luna Teatro Danza para el viernes 22 de agosto.

