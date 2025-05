Toreros y ganadero a hombros en una tarde para el recuerdo

La corrida de toros celebrada este domingo en Yecla acabó con el triunfo de los tres toreros, Antonio Ferrera, que cortó un rabo, el murciano ... Jorge Martínez, que paseó tres orejas, y Samuel Navalón que obtuvo tres orejas un rabo. Ayudó la completa corrida de la prestigiosa ganaderia Las Monjas, que sirvió toda y estuvo en tipo. Solo faltó más público, pues la plaza registró un cuarto de entrada. Los que acudieron salieron encantados. Y toreros y ganadero salieron por la puerta grande.

Abrió plaza la rejoneadora Ana Rita, que lidió un becerrete de Albarreal. Saludó una ovación por una faena animosa mal rematada con el rejón de muerte.

Ya entrados en dinámica de corrida de toros, el primer matador fue Antonio Ferrera. Saludó una ovación por por una faena aseada mal rematada con el acero en su primero y se desquitó con su segundo. Tras un variado saludo de capa puso dos pares de banderillas el propio Ferrera. Brindó al matador de toros alicantino Paco Cervantes. Tuvo el toro menos fuerza que los hermanos y lo ayudó a media altura el extremeño, hasta inventarse una faena en la que consiguió dibujar muletazos muy estéticos, con su singular personalidad que llegaron a la grada, y puso variedad y alegría en los inicios de las series y en los remates. El final, en tablas, a cámara lenta con la zurda, y la estocada al encuentro fueron fuegos artificiales. Cayeron las dos orejas y el rabo y hubo vuelta al ruedo para el toro .

Un zapatito fue el segundo de la tarde al que Jorge Martínez saludó con galanura a la verónica cerrando con una gran media. Recibió un puyazo muy largo el animal y brindó al público el torero de Totana, que tiene clase para regalar. Perfecto en la colocación, toreó con despaciosidad y armonía. Una pena que el animal no llegara con más poder al último tercio. El final, en las cercanías, fue de torero al que no me queman las zapatillas. Una estocada desprendida puso fin a su primera actuación premiada con la primera oreja del festejo. Más volumen tuvo el segundo toro de su lote al que le cortó las dos orejas por una faena en la que le abrió los caminos al de Las Monjas en los inicios de pierna arqueada y mando. Toreó con mucha pureza Jorge, que hizo el toreo clásico en series de gran encaje, con naturales excelsos y lujosos ayudados. Bello resultó el final por luquesinas. El espadazo tiró sin puntilla al burel.

Samuel Navalón recibió con una larga cambiada al tercero. Brindó a Nazario Ibáñez y familia, y se plantó de rodillas para iniciar su faena. Después, en los medios, firmó dos tanda de derechazos muy ligadas y templadas, y otras dos al natural aún mejores, para acabar acortando las distacias. Paseó una oreja.

Brindó al público su segunda faena, que inició con un espectacular farol de rodillas. Disposición máxima la de Samuel, que puso todo de su parte para sacar todo el partido de su oponente, hasta acabar metido entre los cuernos, dejándose llegar los pitones a la taleguilla. El volapié final, de efecto fulminante, desató la petición de los máximos trofeos que le fueron concedidos.