Toni Acosta: «La gente ignora que la vida de los actores es muy solitaria»

Una llamada de Toni Acosta (San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, 1972) al dramaturgo y director teatral Juan Carlos Rubio fue suficiente para ponerse en ... marcha. La actriz se propuso un reto: realizar su primer monólogo teatral. El resultado es 'Una madre de película', un texto en el que la artista aborda, desde el humor, el síndrome del nido vacío que sufren sus padres al ver cómo sus jóvenes abandonan el hogar para emprender una trayectoria que comienza a ser más independiente. Por su personaje de Eva María, una madre envuelta en «una emocionante y divertida espiral, transformando su cotidiana realidad en una auténtica aventura de película», definen desde la productora Pentación, la polifacética intérprete está nominada a Mejor actriz protagonista de teatro de texto –junto a Aitana Sánchez-Gijón por 'La madre' y Aitziber Garmendia por 'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?'– en los premios Talía, que entrega la Academia de las Artes Escénicas de España. Con entradas agotadas, el monólogo se podrá disfrutar esta tarde, a las 20.00 horas, en el Teatro de Invierno de San Javier.

La actriz, madre de familia también en la taquillera saga 'Padre no hay más que uno', dirigida por Santiago Segura, acaba de publicar su primera novela, 'Un caracol en mi armario' (Harper Collins), en el que habla sobre el amor de las madres, la amistad, la soledad, la culpa, el duelo por las rupturas y la fuerza de la familia.

–En 'Una madre de película' se ha enfrentado a su primer monólogo teatral. ¿Cómo se está sintiendo en el escenario?

–Este era un reto que yo quería de verdad. Al principio es cuando más dudas aparecen. Cuando me pasó el texto Juan Carlos y vi páginas y páginas... después, durante el proceso de ensayo, modificamos mucho el texto y surgieron otras cosas. Ahora me lo gozo cada día. Estoy muy contenta de haber asumido este reto. La respuesta del público está siendo muy buena. La gente se siente muy identificada, lo disfruta. Hay algo muy catártico. Se ríen muchísimo, pero la obra también te hace pensar sobre el síndrome del nido vacío.

–¿Cómo es el personaje al que da vida, Eva María?

–Eva María es una mujer que tiene solamente un hijo, que está divorciada y que se ha olvidado de ella misma, centrándose en la crianza de ese hijo. Y ahora ese hijo se va, con 18 añitos, y a ella le ha pillado desprevenida y no lo está llevando bien. El tema está tratado con humor pero deja ahí una reflexión no solo de cómo se van los hijos hoy en día del nido, sino de cómo nos fuimos nosotros.

Comunicación «De joven, me fui unos meses a Irlanda y hablaba con mi madre, como mucho, los domingos»

–¿Qué ha cambiado?

–Básicamente, han cambiado las comunicaciones. Yo puedo hablar con mi hijo varias veces al día por Whatsapp y hay videollamadas. De joven, yo me fui unos meses a Irlanda a estudiar y, como mucho, hablaba con mi madre los domingos. La tecnología tendrá sus cosas malas, pero la parte buena es que nos tiene muchísimo más conectados.

–Entre el público, ¿se ríen por igual hombres y mujeres?

–Hombres, abuelos, abuelas, adolescentes... afortunadamente hoy en día el hombre participa mucho en la crianza, de tal manera que el nido vacío lo sufre también. Que nadie piense que es un espectáculo femenino, es un espectáculo para toda la familia, intergeneracional.

–Acaba de publicar la novela 'Un caracol en mi armario'. ¿De dónde ha sacado tiempo para escribirla?

–Lo que me pasa es que la gente ignora que la vida de los actores es muy solitaria. Los viajes, las giras... son muchos trenes, muchos aviones, muchas esperas. Le he dado rienda suelta a una pasión, la escritura, y me propuse crear un relato. Yo siempre he escrito, tuve una columna en una revista durante tres años pero mi idea era hacer un relato, una novela, una ficción, y aquí está. Yo siempre digo que está basada en hechos reales, porque lo está, pero que nadie es quien parece ser. Cojo la realidad y la adapto a mi beneficio.

Escritura «A los dramaturgos y guionistas los admiro porque escriben para un público; yo lo hago para mí»

–¿Por qué una novela y no una obra de teatro o un monólogo?

–No sé hacerlo. Yo en una novela sí que puedo dar rienda suelta a mi forma de escribir, pero ser un dramaturgo o un guionista, requiere, creo, de otro tipo de técnica. A los guionistas y a los dramaturgos les admiro mucho porque ellos sí que escriben para un público, para llenar teatros, para que el mensaje llegue al espectador y, sin embargo, creo que escribir una novela tiene casi más que ver con uno mismo. No creo que esté escribiendo para el lector, si me apuras, estoy escribiendo para mí misma y luego veremos si los lectores se animan a leerme y a sacar conclusiones.

Un proceso personal

–Tanto su novela como el monólogo que protagoniza hablan de la maternidad. ¿Tienen algo que ver Eva María con Candela, la madre del libro?

–Algo sí. En ambas hay una reflexión sobre la maternidad, en concreto sobre el proceso que yo he vivido mientras mis hijos se han ido haciendo mayores, aunque la hija de la protagonista de la novela tiene otra edad, 11 años.

–Antes de centrarse en la interpretación estudió Derecho. ¿Lo hizo por cubrir el expediente?

–Jamás me he planteado ejercer. Estudiar Derecho tiene que ver con mi realidad, con las circunstancias de donde nací. Yo no me podía permitir ir a Madrid con 18 añitos. Además, creo que era muy pequeña, todavía me faltaba madurez. Entonces, el primer paso fue la universidad, que me dio la madurez para afrontar esa decisión de intentar ser actriz, y con 24 años me fui sola a Madrid. A mí me hubiese gustado estudiar Periodismo pero no estaba esa opción en Tenerife y elegí entre las carreras que había. Estudié Derecho, que es una de esas carreras que cuando eres joven te dicen que tiene muchas salidas. De la carrera me quedo con la experiencia universitaria. Eso no me lo quita nadie. El equipo universitario me parece maravilloso para madurar como persona. Todas la gente que conoces, la disciplina, el estudio...