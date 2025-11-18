Titeremurcia premia 'Cera', del murciano Carlos Gallardo, en una edición de «récord» El artista se lleva el galardón «por su puesta en escena, la calidez que desprende su obra al público y por la historia contada»

LA VERDAD Murcia Martes, 18 de noviembre 2025, 23:18 Comenta Compartir

Titeremurcia, el Festival Internacional de Teatro de Títeres de la Región de Murcia, cierra su vigesimocuarta edición «con un balance muy favorable en cuanto a público y ejecución del festival», indican desde la organización del evento, una iniciativa de la asociación Unima Murcia.

En esta edición, se han programado 58 actividades: cincuenta funciones repartidas por toda la Región, dos talleres infantiles, una exposición, un encuentro profesional, una mesa de libros y tres películas. Además, se han realizado ocho funciones dentro de la Campaña Escolar que ha tenido una asistencia de 1.700 alumnos.

«Miles de personas asistieron a las funciones», indican desde la organización de un festival que dirige Ángel Salcedo. Sin aportar cifras concretas, aseguran que se llenaron «todos los espacios».

En esta edición, el Premio Titeremurcia a Mejor Espectáculo 2025 ha ido a parar a la compañía Carlos Gallardo por su nuevo proyecto personal 'Cera: 500 horas de vuelo'. La propuesta contemporánea de la compañía, creada por el propio actor y creador murciano, se ha ganado el premio de la 24 edición «por su puesta en escena, el uso novedoso de la cera, la calidez que desprende su obra al público y por la historia contada por el artista que consigue adentrar al espectador en ella en primera persona». Una propuesta que, desde el festival, consideran que tiene gran proyección. «Sus funciones en Titeremurcia han tenido un éxito absoluto de público, teniendo que abrir un segundo pase tras agotarse las entradas del primero semanas antes del festival», indican sobre el nuevo proyecto de un artista que «ha realizado decenas de trabajos como intérprete y como director, destacando su trabajo con los espectáculos 'La Sirena Hiràulica' y 'Daltabaix', de la compañía Matito Titelles, estrenados en la Feria de Títeres de Lérida (2020)».

Temas

títeres