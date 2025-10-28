Titeremurcia crece hasta rondar las cincuenta funciones en 28 escenarios diferentes

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés; el director de Titeremurcia, Ángel Salcedo; y el director del ICA, Manuel Cebrián, durante la presentación del festival en el Teatro Circo Murcia.

Natalia Benito Martes, 28 de octubre 2025, 17:34

Titeremurcia, el Festival Internacional de Teatro de Títeres de la Región de Murcia, celebrará su 24º edición del 7 al 17 de noviembre con cerca de cincuenta funciones en 28 escenarios diferentes. En concreto, se mostrarán 21 obras teatrales de 14 compañías nacionales procedentes de Madrid, Cataluña, Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón y Andalucía; 1 compañía internacional, de Suiza; y 2 de la Región de Murcia: Teatro de Carmen y Teatro Tortuga. A las cuarenta funciones abiertas al público se suman los ocho pases para centros escolares y otras actividades como dos talleres, tres proyecciones de cine, una exposición y un encuentro para profesionales.

Dentro del primer fin de semana, el festival arranca con la representación de 'Cotón' de la compañía catalana Txo Titelles, siendo de entrada libre en el Centro Cultural Las Claras. Le seguirá 'El conejito que quería bizcocho', obra ganadora del Drac D'or 2024 al Mejor Espectáculo Infantil y Familiar en la 35ª Fira de Titelles de Lleida. Un proyecto de la compañía catalana Cacauet Teatre. La premiada 'Sé Tortuga', de Xip Xap Teatre, ganadora del Premio Provincia a Escena 2024 en la 27ª Feria de Teatro de Castilla y León y 'Dona Barriga Verde' de Larraitz Urruzola, también podrá verse los días 8 y 9 de noviembre en distintas ubicaciones, al igual que 'El conejito que quería bizcocho', también de Cacauet Teatre.

El 8 de noviembre el festival contará además con las representaciones de 'El Mago de Oz', de La Canica y 'La senda del agua', de la compañía murciana Teatro de Carmen; la jornada continuará con Txo Titelles, otra compañía catalana que mostrará 'Adelina y Hop', su pequeño homenaje a todas las mujeres titiriteras. Podrá ser vista tanto el 8 como el 9 en diferentes espacios. El sábado se subirá al escenario 'El domador de vientos', obra interpretada por Théâtre de l'Alambre que se llevó el Premio del Jurado en el Au Bonheur des Mômes, 25º Festival International de Spectacles Jeune Public, en Francia.

El domingo 9 de noviembre se podrá ver también 'La selva', un espectáculo de teatro de objetos pensado para los más pequeños, para niños de a partir de seis meses, de la compañía castellanoleonesa Teloncillo Teatro. La jornada terminará con uno de los platos fuertes del festival, 'Five Lines', de la compañía suiza Frau Trapp. «Vamos a ver una especie de creación de cine de animación en vivo, con muñecos, con maquetas, con música... todo ello trasladado en directo a la pantalla», explicó Ángel Salcedo, director del festival, durante la presentación de la nueva edición de Titeremurcia, en un acto celebrado en el Teatro Circo Murcia que contó con la presencia del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés; y el director del ICA, Manuel Cebrián.

«Es un espectáculo exquisito, muy minucioso», indicó Ángel Salcedo sobre 'An-ki'

El miércoles 12 y jueves 13 de noviembre regresa la actividad para un público más adulto con 'Cera: 500 horas de vuelo', una obra de Carlos Gallardo que explora las posibilidades narrativas y poéticas de la cera de abeja; 'Natalia'. de La Chana Teatro, seleccionado a Mejor Espectáculo de Teatro la 28ª edición de los Premios Max de las Artes Escénicas 2025; 'Prensa luego exista', de la compañía murciana Teatro Tortuga y 'An-Ki' de la Compañía Ortiga, un espectáculo de prestigio que cuenta con numerosos premios, entre los que destaca el Premio FETEN al Mejor Espectáculo 2024. Este último tendrá un total de 9 pases del 13 al 15 de noviembre, aunque todos ellos con entradas agotadas. «Es un espectáculo exquisito, muy minucioso. Se tiraron cerca de 3 años para componerlo. Quien pueda verlo lo va a recordar durante parte de su vida», indicó Salcedo.

'El cuento de la estrella' será la obra que continúe la programación de Titeremurcia el 14 de noviembre, de mano de la compañía Animamundi Teatre. Le seguirá en el TCM el divertido espectáculo 'El abrazo', con premio a Mejor Espectáculo de calle Feria de Ciudad Rodrigo 2024, de los aragoneses Titiriteros de Binéfar que actuarán al día siguiente en Jumilla. Ese mismo sábado se podrá disfrutar de 'Calle del Rebaño, 14', de los Títeres Caracartón; 'Pilla el fuego y corre', también de Animamundi Teatre; y 'Aquello que nos une', de los Títeres La Matallina.

'Pilla el fuego y corre' y 'Calle del Rebaño, 14' se mostrarán además el domingo, al igual que el clásico 'Blancanieves' versionado por La Chana Teatro, ganadora de Mejor Espectáculo Titeremurcia 2021 y Mejor espectáculo Infantil en la 23ª Feria de Castilla y León. Para finalizar estos días, la última función de este festival será gratuita: 'No nos moverán', de Titiriteros de Binéfar, en la Plaza Julián Romea.

Actividades paralelas

Durante todo el festival también se podrá visitar la exposición 'Semilleros', organizada por Periferia Teatro y el Área de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Murcia dentro del Programa de Artes Escénicas para Centros Educativos en la entrada del Teatro Circo Murcia, y el estand de libros titiriteros que la librería circular Libros Traperos pondrá con motivo del festival. Por otra parte, Ramón González Palazón proyectará en la Filmoteca Regional un corto de sombras. Además, se mostrarán otras tres películas en este espacio. Habrá dos talleres que tendrán lugar en los Centros Culturales de El Carmen y Valladolises, de títeres de varilla y de títeres de sombra, y cuyas inscripciones se pueden hacer llamando a los centros o por teléfono, disponiendo de estos datos en la web del festival.

Las entradas están ya a la venta y pueden adquirirse en la web titeremurcia.com o en las taquillas particulares de cada espacio escénico. Este año los precios oscilan entre 3 € y 12 €, además de contar con un total de 8 espectáculos que serán gratuitos para todo el público, y una de las tres películas en la Filmoteca Regional.