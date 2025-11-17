La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Kallifatides ha publicado más de cuarenta libros de ficción, ensayo y poesía traducidos a varios idiomas. Miguel Toña / Efe

Theodor Kallifatides sobre el mundo de hoy: «Me temo que nos dirigimos hacia una nueva guerra o varias guerras nuevas»

El autor griego afincado en Suecia, candidato al Nobel de Literatura, presenta este martes en el Palacio Pedreño de Cartagena su último libro, 'Una mujer a quien amar': «No elegimos a las personas de las que nos enamoramos, simplemente sucede. Pero la amistad sí es una elección», cuenta en esta entrevista a LA VERDAD

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:43

En 'Una mujer a quien amar' (Galaxia Gutenberg) sabemos de Olga, una de las compañeras más queridas por Theodor Kallifatides (Grecia, 1938), autor de más ... de cuarenta libros de ficción, ensayo y poesía traducidos a varios idiomas. ¿Quién fue Olga? Con este libro, el célebre autor candidato al Nobel de Literatura y emigrado a Suecia en 1964, pretendía que viviera hasta la eternidad. Para Kallifatides la literatura, en cierto modo, permite que las personas a las que más queremos nunca mueran. ¿Cómo se siente tras conseguir algo tan hermoso?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

