'The Queen is Dead', pero mis amigos siguen bailando

María Herrera Giménez Psiquiatra Domingo, 13 de julio 2025, 10:03 Comenta Compartir

«There is a light that never goes out», pues la mantienen encendida mi querida familia y amigos.

Me considero muy afortunada por los grandes ... amigos que tengo, de entre ellos Lina me acompaña desde la infancia, como siempre le digo: es la hermana que no tengo, y de todo lo valioso que me ha aportado a lo largo de este tiempo se encuentra su pareja, Manu, vital, entusiasta y melómano sin igual.

Hemos escuchado muchos discos juntos, disfrutado de conciertos y karaokes, pero en este espacio me gustaría destacar por todo lo que conlleva para ellos a los Smiths (¡va por vosotros!), grupo cargado de identidad y sensibilidad nacido en Manchester, ciudad del pop mas famosa del mundo, centro de la escena musical. A Morrisey, su cantante, ya de pequeño le entusiasmaba la música pop y disfrutaba de una amplia colección discográfica muy diversa y excéntrica. Tuvo una adolescencia conflictiva acompañada de muchas películas, discos y libros que ayudaron a crear la poliédrica, singular y contradictoria figura que iluminó de forma tan brillante la música de los años 80. Sentía gran afinidad por David Bowie, James Dean, Elvis Presley, Truman Capote y Oscar Wilde, como queda reflejado en las letras de sus composiciones. En 1982 Johnny Marr (realmente John Martin Maher), estudioso de la música pop, optimista, enérgico y exigente contacta con Morrisey. Deciden formar un grupo de cuatro miembros de irlandeses de primera generación que en Manchester se encontraban en pleno contraataque cultural. Se deciden por el nombre Smiths, pues implicaba para ellos un regreso a la esencia, a hacer canciones sobre personas reales en situaciones reales, recuperar una estética de la calle. Además, era un guiño del tandem Morrisey / Marr a Patti Smith, a la que profesaban gran admiración. Formaban parte de la nueva ola del pop británico, pero rechazaron su superficialidad siendo sus letras mas mordaces, buscaban inteligencia y un estilo propio mas particular. Su paradoja central es que durante su corta carrera (1982-1987) siempre fue una unión de opuestos. Publicaron 4 álbumes de estudio con canciones cuya temática era rompedora hasta el momento recordando la complejidad de las emociones así como abogaban por minorías y personajes con características psíquicas poco habituales y aceptadas, estigmatizados. Marr siempre dejó que Morrisey asumiera el protagonismo absoluto ante la prensa reforzando el foco de atención sobre los Smiths. La elocuencia y despreocupada actitud combativa de Morrisey era irresitible y el contraste con el silencio del grupo fortalecía aún mas si cabe ese poder. En 1986 publican su tercer y penúltimo álbum de estudio 'The Queen is Dead', obra cumbre cuyas piezas encajan a la perfección mezclando lo sombrío con lo humorístico reflejo de los estereotipos de la banda. Nos lleva a comprender muy bien que la vida es mucho mas de lo que vemos y escuchamos habitualmente. Nos revela un abanico de tonos, emociones y perspectivas diversas: la resignación y hastío encuentran su expresión en un extraño y glorioso tono desafiante e irónico. Especula sobre la soledad y la incertidumbre. En este álbum se encuentra una de sus piezas mas poderosas 'There is a light that never goes out' que representa el romanticismo en estado puro a final del siglo XX conectando con una realidad del momento de los jóvenes de un Manchester oscuro y sombrío. Marr hace de contrapunto y le da luminosidad a los excesos emotivos de Morrisey, aportando color y textura al álbum. Finalmente tras un cuarto álbum de estudio el grupo decide separarse. Morrisey era muy rígido y estricto, estos rasgos eran incompatibles con Johnny Marr que requería trabajar con una mayor flexibilidad y libertad. La defunción del grupo fue declarada de forma oficial en septiembre de 1987. Tras la separación, Morrisey empezó su carrera como solista. Alivió la decepción de la ruptura con un frenesí de actividad volcándose en la grabación de su primer albúm en solitario, estaba muy enfadado y de esta forma el titulo del disco lo expresa de una manera muy elocuente 'Viva Hate'. Morrisey y Marr ya han alcanzado su lugar en la historia produciendo parte de la música mas destacada de su tiempo. Su obra no ha envejecido en absoluto, llevando muy bien el paso del tiempo y a día de hoy aún impresiona por su calidad. Tiene una cualidad intemporal que asegura su longevidad. Se trata de una perfecta combinación de poesía, sensibilidad, melancolía y romanticismo. ¡Larga vida a los Smiths-Morrisey, disfrutemos este largo y cálido verano escuchando sus temas en buena compañía!

