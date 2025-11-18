Teatro como gimnasio neuronal El grupo Neuronas en Acción, formado por personas con daño cerebral adquirido, se estrena el próximo lunes con 'Bodas de sangre' en la XV edición de la muestra de arte y diversidad de la asociación Alfa

Parte del elenco del grupo de teatro Neuronas en Acción, durante un ensayo en el Auditorio de Ceutí.

Natalia Benito Martes, 18 de noviembre 2025, 23:24

«¿Y la novia?, ¿y la novia?», se pregunta Rosa Espinosa sobre el escenario mientras espera a la presumida actriz durante uno de los ensayos del grupo de teatro Neuronas en Acción en el Auditorio de Ceutí. Ya están contando los días para la puesta en escena de 'Bodas de sangre', de Federico García Lorca, en la XV edición de Muestrarte, la muestra de arte y diversidad organizada por la asociación Alfa, que se dedica a «mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, logrando su máxima autonomía e independencia». La muestra, que arranca mañana, jueves, programa obras de diferentes grupos de teatro de la Región, así como una exposición en el Museo Cristo de la Sangre de Murcia. 'Al otro lado del espejo', que se inaugurará mañana a las 20.00 horas, es una exposición de la artista plástica Natalia Obau, perteneciente al colectivo 'Core art', que aúna diferentes miradas sobre la identidad a través de artistas con diversidad intelectual.

Será la segunda jornada de este festival, el lunes 24 de noviembre, la protagonizada por Neuronas en Acción que, a las 11.00 horas en el Auditorio y Centro Cultural de Ceutí, mostrará una de las principales obras de Lorca ante un público formado por alumnos de centros educativos del municipio y miembros de otros grupos de teatro que participan en el festival.

«Nuestro grupo surge en el contexto de la rehabilitación neuropsicológica que yo llevaba a cabo como psicóloga clínica y neuropsicóloga en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación de La Arrixaca», cuenta Espinosa que, tras tomar otro rumbo laboral, decidió continuar dirigiendo a este grupo en su tiempo libre, ya que confía en los grandes beneficios que aporta a sus miembros, personas con daño cerebral adquirido (DCA), es decir, una lesión en el cerebro que no es de origen genético o congénito y cuya causa más común es el ictus.

El montaje «es una experiencia muy bonita; me ha ayudado a sentirme realizado como persona», dice Alejandro

«Primero, realizábamos estimulación cognitiva y terapia familiar y, después, cuando ya los pacientes estaban a punto de ser dados de alta, empezábamos con talleres artísticos, como recitales poéticos. Hicimos varias cositas hasta que decidimos representar una obra. El año pasado en La Arrixaca mostramos el segundo acto y ahora vamos con la obra completa», cuenta la organizadora del grupo de teatro que preside Javier Ignacio García y cuenta con Alejandro Requena como secretario técnico. En escena interpretan a Leonardo y al novio.

Sobre el escenario, «pacientes que tienen unas dificultades específicas de atención, de memoria y de planificación y algunos de sus familiares», indica la neuropsicóloga, que explica que el objetivo de sacar adelante este montaje era, «aparte de estimular todas las facultades neuropsicológicas, que ellos se sientan útiles».

«Para mí es una experiencia muy bonita. Yo era una persona muy tímida y jamás hubiese pensado en hacer esto. Me ha ayudado bastante a sentirme realizado como persona», explica Requena. «Pertenecer a este grupo es una ilusión. Da mucho trabajo pero lo hacemos con muchas ganas», cuenta García sobre un montaje en el que los participantes, alrededor de 25 personas de entre 30 y 70 años, incluidos los músicos que pondrán la banda sonora en directo, se encargan de conseguir el vestuario y la utilería necesaria para poner en marcha este clásico. Además, director y secretario son los encargados de motivar a los participantes a través del grupo de Whatsapp de Neuronas en Acción y animarlos para que no se pierdan los ensayos.

«Esto no es la panacea»

«No hay que engañarse, esto no es la panacea. Hay secuelas que son permanentes. Lo que pasa es que lo bueno que tiene el cerebro es su plasticidad neuronal. Yo lo explico así: 'Si tú quieres ir a Madrid, lo normal es coger un tren de Murcia a Madrid, pero cuando tenemos una lesión cerebral no podemos llegar directamente a Madrid, pero sí podemos hacerlo de manera indirecta. Igual hay que ir primero a Bilbao y, luego, desde Bilbao poner rumbo a Madrid. Así trabaja la estimulación neuropsicológica», comparte la experta, que indica que la apatía es uno de los síntomas del daño cerebral adquirido, por eso «formar parte de un grupo» es tan importante.

Se nota la motivación, se notan los nervios propios de los días antes de cualquier estreno y se nota la alegría con la que el elenco de Neuronas en Acción pronuncia su texto y da forma a los personajes de esta tragedia. Antes del resultado final, lo suyo ya es un éxito.

