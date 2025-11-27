El Teatro Circo de Murcia acoge el estreno de 'La guardia', el nuevo espectáculo de la Luz de la Verbena La obra narra la historia de un jóven médico que combina la preparacióm del MIR con las interminables jornadas de trabajo

El Teatro Circo de Murcia acoge esta semana el estreno de 'La guardia', el nuevo espectáculo de La Luz de la Verbena, además del montaje de danza 'Halley' y el concierto de Elefantes. La programación de los espacios del Área de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Murcia incluye asimismo para los próximos días otras propuestas que irán desde el ballet de 'Giselle' y la ópera 'Nabucco' al humor del X Festival Murcia Sonríe y otras propuestas teatrales como 'Josefina' y 'Lo más hermoso todavía'.

En el Teatro Circo, la programación semanal arranca este jueves, 27 de noviembre a las 20.00 horas, con el estreno de 'La Guardia', una producción teatral de La Luz de la Verbena que nos narra la experiencia de un joven médico de urgencias que combina la preparación de nuevo del MIR, con el objetivo de optar a cardiología, con unas jornadas interminables de trabajo; una presión que le hará cometer un grave error.

Alberto irá desvelando poco a poco su realidad, sus sueños y ambiciones, y también las de sus padres, entre una guardia y otra, entre una situación cómicamente absurda y otra divertida y surrealista que lo llevarán a conocer sus límites, sus deseos y sus peores pesadillas. Javier Ruano y Elena García firman el texto de esta obra que dirige Pepe Galera y que cuenta con un reparto encabezado por Jon Mitó. Las entradas están a la venta con precios de 14, 16 y 18 euros.

El sábado 29 llegará de nuevo la danza al Teatro Circo con 'Halley' a las 20.00 horas, un espectáculo de Led Silhouette, finalista en los Premios Talía, que nace del colapso y se alimenta de las grandes preguntas del ser humano. 'Halley', que se representa dentro del Circuito Danza a Escena 2025, es una epopeya contemporánea, una carrera desesperada de un grupo que se enfrenta al reto de tener que organizarse antes de que el cometa vuelva a pasar y todo comience de nuevo. Es también la duda y la búsqueda; el intento de encontrar una respuesta que dé aliento en momentos de angustia y que permita comprender el presente y mirar al futuro. Las entradas tienen un coste de 10, 12 y 15 euros.

El domingo 30, a las 20.00 horas, será la música la protagonista con el concierto de Elefantes '25 años de 'Azul'', que conmemora el cuarto de siglo de un disco que marcó un punto de inflexión en la carrera de la banda. De la mano de Enrique Bunbury como productor, articularon un LP en el que fusionaron el rock de influencia anglosajona con tintes arrabaleros y melodías envolventes en unas canciones que volverán a escucharse en directo. Las entradas en esta ocasión están ya agotadas.

El festival 'Murcia Sonríe' llega al Teatro Romea

Danza, ópera y humor son las propuestas del Teatro Romea para esta semana. El jueves 27, a las 20.00 horas, será el turno de la ópera con 'Nabucco', una producción de La Compañía de Ópera LGAM y la Ópera Nacional de Moldavia sobre la obra maestra de Verdi, para la que tampoco quedan ya entradas. Se trata de una historia que deslumbra por su fuerza dramática y que se convierte en un símbolo universal de esperanza y libertad; ofreciendo momentos de intenso lirismo y grandiosidad coral, por ejemplo, con el emblemático coro 'Va, pensiero'.

Tras estas dos grandes producciones, el Teatro Romea se convertirá también esta semana en el escenario principal del Festival Murcia Sonríe, que continúa celebrando su décima edición y reúne a destacados humoristas.

El viernes y sábado, a las 20.00 y 18.00 horas, respectivamente, Ángel Martín presentará su show 'Somos monos' en el que alerta de que, poco a poco, los individuos han ido apagando el motor del cerebro, pero él parece tener una solución para reactivarlo. Las entradas tienen un precio de 24 y 26 euros.

El sábado a las 21.00 horas, también subirá a escena Henar Álvarez con 'La chochoctora'; una propuesta para la que no quedan ya entradas y en la que, además de ponerse la bata de su icónico personaje, lanza una crítica contra el sistema.

El domingo 30 también habrá una doble propuesta de humor. A las 17.00 horas, será el turno de '¿Quién quiere ser mi amigo?, un concurso de Mario y Dane' cuyas entradas cuestan 20 euros. Un espectáculo en el que ambos humoristas destruyen su amistad, con castigos y pruebas, e invitan al público a participar y abordan temas como los miedos y los sueños. A las 20.00 horas el ingenio de Jaime Caravaca se mezclará con el talento musical de Grison Beatbox para crear un show fresco y lleno de sorpresas. Las entradas tienen un precio de 20 euros.

Auditorios y Teatro Bernal

La programación semanal continuará en los espacios escénicos municipales ubicados en pedanías. En el Teatro Bernal de El Palmar, se representará el viernes 28 a las 20.00 horas la obra teatral 'Josefina'; una oportunidad de conocer a uno de esos personajes que nunca fueron protagonistas y guardan sus recuerdos en cajitas de galletas. 'Josefina', de MV Producción y Distribución, Oriol Pamies y Natalia Zamora, es una reflexión sobre la memoria histórica y un diálogo entre el pasado y el presente de nuestra cultura. Las entradas tienen un precio de 7 euros.

Las acrobacias de Truca Circus llegarán también el viernes a las 20.00 horas al Auditorio de Algezares con 'El círculo', un espectáculo de circo con música en directo que pone la mirada en la idea de amistad y los cambios de etapa personal. Música, fiesta, acrobacia y movimiento para compartir sensaciones sobre cómo nos relacionamos con las personas más cercanas y qué posición les damos en cada momento de la vida. Las entradas tienen un precio de 7 euros.

Y el sábado 29, también a las 20.00 horas, la veterana compañía Alquibla Teatro presentará en el Auditorio de La Alberca su último montaje, 'Lo más hermoso todavía'. Esta obra de Alba Saura Clares es una historia que nos interroga por el legado y el sentido del arte y de la vida, borrando los límites entre el pasado y el presente e invitándonos a celebrar que «no se ha acabado nada, falta lo más hermoso todavía». Las entradas tienen un precio de 7 euros.

Cierre del ciclo 'A pie de calle'

Los más pequeños podrán disfrutar el sábado a las 12.00 horas en el Salón de los Espejos de un nuevo cuento en inglés de ArenaAprende, 'At Home', cuyas entradas tienen un precio de 7 euros.

El día antes, el ciclo 'A pie de calle' llega a su fin con el espectáculo 'Ardatzak (Ejes)', una propuesta circense que rescata el diábolo para darlo a conocer a las nuevas generaciones y rendir homenaje a los mayores. Los malabaristas Gorka e Imanol, protagonistas de este espectáculo, necesitan girar para estar estables... como los diábolos. Con ellos descubrieron el mundo del circo y con este espectáculo construyen un homenaje repleto de verdad y poesía. Se representará el viernes 28, a las 18.00 horas, en el Cuartel de Artillería de Murcia, y es un espectáculo recomendado para todos los públicos.