Corona de la emperatriz Eugenia. MUSEO DEL LOUVRE
Mesa para cinco

A la vista de todos

Tatiana Abellán

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:03

¿Para qué sirve un seguro? En la mente de una niña de seis años, un seguro de vida solo podía responder a la literalidad ... de su denominción: el contrato de un servicio que te aseguraba que no te ibas a morir. Que te subías al coche: los empleados de tu seguro comprobaban que el camino estuviera despejado y que te hubieras abrochado el cinturón. Que tenías que limpiar los cristales de la casa: pues tu seguro se encargaba de colocarte un arnés o impedir que sacaras medio cuerpo por la ventana. Que te apetecía fumarte un cigarro: la póliza te garantizaba que alguien te lo quitaría de las manos antes de poder encenderlo. Un seguro de vida, vamos.

A la vista de todos