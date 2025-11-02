A la vista de todos

¿Para qué sirve un seguro? En la mente de una niña de seis años, un seguro de vida solo podía responder a la literalidad ... de su denominción: el contrato de un servicio que te aseguraba que no te ibas a morir. Que te subías al coche: los empleados de tu seguro comprobaban que el camino estuviera despejado y que te hubieras abrochado el cinturón. Que tenías que limpiar los cristales de la casa: pues tu seguro se encargaba de colocarte un arnés o impedir que sacaras medio cuerpo por la ventana. Que te apetecía fumarte un cigarro: la póliza te garantizaba que alguien te lo quitaría de las manos antes de poder encenderlo. Un seguro de vida, vamos.

Qué decepción cuando entendí lo que realmente significaba. Entonces, ¿un seguro de robo tampoco impide el robo? Imaginen el disgusto del coleccionista madrileño que compró por 60.000 euros la 'Naturaleza muerta con guitarra' de Picasso –y la aseguró después por 600.000–, no tanto cuando desapareció de camino a una exposición en Granada, como cuando una vecina le contó a la policía que la había recogido pensando que era un paquete. Para una vez que un seguro iba a servir para algo...

Que el robo de obras de arte ya no es tan lucrativo como el robo de joyas bien lo saben los ladrones que se llevaron las joyas napoleónicas del Louvre. Es curioso: cuando un cuadro robado es localizado su valor puede multiplicarse –que se lo digan a la Mona Lisa–, pero con las joyas ocurre lo contrario, ya que casi siempre se desengastan o trocean, perdiendo todo su valor simbólico. Así que, aunque ya hay varios detenidos, cada vez es más difícil que aparezcan. Desde el museo se apresuraron a estimar el botín en 88 millones de euros, quizá con la esperanza de que se lo pensaran dos veces antes de llevarlas a la fundición. Pero todos sabemos que su valor es infinitamente superior. Primero, porque conceptualmente resulta imposible asumir que el Real Madrid pagara más por Cristiano Ronaldo –94 millones–. Y, después, porque si estas joyas no contaban con un seguro es precisamente porque la única aseguradora que podría hacerse cargo es el propio Estado francés.

La directora del Louvre ha dicho que se trata de un «fracaso terrible» que ha provocado una «herida inmensa». El ministro de Justicia, por su parte, ha declarado que el robo «da una imagen lamentable de Francia». Y este es el principal problema. No hay dinero que sufrague semejante afrenta a la nación. Ya en su momento, estas joyas eran herramientas políticas para los monarcas que las portaban, suponían símbolos de poder, estatus y autoridad, y no respondían necesariamente a un gusto personal. El orgullo francés ha quedado tan magullado como la corona de Eugenia de Montijo que se les cayó en la huida –como el corazón de Rosalía en Berghain–. Mucho más que el de la reina Fabiola de Bélgica cuando descubrió que parte de las piedras preciosas de la tiara que Franco le había regalado para su boda eran simples cristales. Las monjas que la habían custodiado las habían ido vendiendo para sobrevivir durante la posguerra, y aunque el Gobierno español compró nuevas piedras para sustituirlas, el daño ya estaba hecho. Es lo que tienen los símbolos. Pueden funcionar en un sentido y su contrario.

La conclusión más inmediata que obtengo del robo es la constatación de que no hay mejor estrategia de ocultación que hacer las cosas a la vista de todos. No hay nada como fingir rutina, cotidianidad. La normalidad como escudo –¿¡pero qué invento es esto!?–. Exactamente como nos está expoliando nuestro Gobierno. La segunda, algo más libre y reflexiva, no tan obvia, tiene que ver con el poder simbólico de la monarquía. Tengo claro que hoy día resultaría absolutamente anacrónico y contrario a toda lógica pretender instaurar un sistema monárquico. A Trump solo le queda fantasear con la idea de ser rey con la ayuda de la IA. Francia aún conserva alguna corona, pero no monarcas que las puedan llevar. Nosotros, por diferentes circunstancias históricas, convivimos hoy con una monarquía parlamentaria que, contra todo pronóstico, es admirable. La Casa Real española nos cuesta 18 céntimos por año a cada ciudadano –muy lejos de los 1,5 euros de la británica–. Y, aunque en estas líneas creo que he dejado bastante claro que el dinero es lo de menos, cualquier cuerpo diplomático de esas caracteristicas supondría una inversión mucho mayor.

Después de escuchar a Leonor en los Premios Princesa de Asturias o a Felipe VI en su discurso para las víctimas de la dana, a la vista está: la corona se ha convertido en nuestro mejor seguro de vida.